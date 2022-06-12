Kanıt yok, umut var: Mars’ta hayat

Mars’ta hayat olduğuna dair henüz kanıt bulunmasa da bir bilimsel çalışma konuyu yeniden gündeme getirdi.

Fotoğraf: NASA

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden Steven Benner ve ekibinin yazdığı bir makale, Dünya’da ve Mars’ta hayatın kökenleriyle ilgili yeni bulgular sunuyor.

Astrobiology dergisinde yayınlanan habere göre, araştırmayı yürüten ekip, ribonükleik asidin (RNA) bazalt lav camı üzerinde kendiliğinden oluştuğunu gözlemlediler. Bu tür cam 4,5 milyar yıl önce Dünya’da bol miktarda bulunuyordu. Benzer bazaltlar bugün Mars’ta da var.

Dünya ve Mars’ta hayatın kökeni üzerine yapılan çalışmalar hayatın oluşumu için gerekli olan DNA ve onun bir benzeri olan RNA moleküllerinin kökenleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

Ortam nasıl oluştu?

Ay’ın oluşumundan birkaç yüz milyon yıl sonra, dünya üzerindeki volkanik patlamalar bazalt camının kaynağı olan erimiş bazaltik lavları oluşturdu. Aynı zamanda suyun buharlaşmasıyla kuru toprak parçaları meydana geldi; bu da RNA’nın oluşabileceği bir ortam sağlamış oldu.