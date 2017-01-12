Kanlı Başbakana sordu: Spor yapmaya mı gittin?

Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM tarafından verilen resepsiyona davet almasına rağmen katılmayınca, eleştiriler de peş peşe geldi.

En önemli eleştiriyi ise, UBP’ye yakınlığı ile bilinen BRT eski müdürü Özer Kanlı yaptı. Cenevre’de bulunan Özdemir Tokel’in, “BM sarayında yapılacak kokteyle Başbakan katılmayacak” bilgisini paylaşınca, Kanlı da, “Spora devam” yorumunu yaptı ardından da “Ne gitti? Diye sordu…

Bu arada BM Basın ofisinde yer alan tek BRT kamerası ve görevlisi BM binasından alınarak BRT yönetimi talimatı Başbakanın bulunduğu otele gönderildi. KKTC Kanallarının da kullandığı kamera ofisten gidince, bir çok yayın da aksadı. Şu sıralarda olası bir gelişme olsa, KKTC TV kanalları ya telefonlar aracılığı ile yayın yapacak, ya da Rum kanalı PIK’ın görüntülerini kullanacak.