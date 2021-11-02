Kanlı: BRT’den Ayrılıp Ayrılmayacağıma Önümüzdeki Günlerde Karar Vereceğim

Kanlı’nın paylaşımı şu şekilde:
“BİLDİRİ- YORUM: Aralık ayından 3 yıl için atandığım BRT Yönetim Kurulu üyeliğim ve Başkanlığım halen devam ediyor. Bunun devam edip, etmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar vereceğim…”
Kanlı’nın paylaşımı şu şekilde:
“BİLDİRİ- YORUM: Aralık ayından 3 yıl için atandığım BRT Yönetim Kurulu üyeliğim ve Başkanlığım halen devam ediyor. Bunun devam edip, etmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar vereceğim…”
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