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Kanlı Kongre baskınının yıldönümü öncesinde ABD’de gerilim yüksek

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Uzun süredir Trump yönetiminde bulunan üst düzey isimler 6 Ocak’ta Trump'ın basın toplantısı ile yeniden aday olacağını açıklayıp önemli bilgileri paylaşacağını iddia ediyorlardı.
Kanlı Kongre baskınının yıldönümü öncesinde ABD’de gerilim yüksek

Trump yaptığı açıklamasında, “6 Ocak Seçilmemiş Demokratlar Komisyonu, iki başarısız Cumhuriyetçi ve Sahte Haber Medyasının önyargı ve sahtekarlığı ışığında, Perşembe günü Mar-a-Lago’da yapılacak 6 Ocak Basın Toplantısını iptal ediyorum. Bunun yerine bu önemli konuların birçoğunu 15 Ocak Cumartesi günü Arizona’da düzenleyeceğim mitingde tartışacağım” ifadelerini kullandı.


Uzun süredir Trump yönetiminde bulunan üst düzey isimler 6 Ocak’ta Trump'ın basın toplantısı ile yeniden aday olacağını açıklayıp önemli bilgileri paylaşacağını iddia ediyorlardı.

Aynı zamanda Trump’ın basın toplantısında 6 Ocak olaylarını araştıran Kongre Komisyonu’nu suçlamak ve 2020 seçimleri hakkındaki yalanlarını tekrarlamak için kullanması bekleniyordu.

Trump’ın destekçilerinin başlattığı isyan sırasında dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre’yi savunurken aldığı yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetmişti. Saatler süren saldırıda yüzlerce polis yaralanmış ve dört Kongre polisi daha sonra intihar etmişti.

BIDEN UYARIDA BULUNACAK

ABD Başkanı Joe Biden geçen sene 6 Ocak’ta eski ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının Amerikan Kongre Binası’na gerçekleştirdikleri saldırının yıl dönümünde yapacağı konuşmada demokrasinin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı uyarılarda bulunacak.

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