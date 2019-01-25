'Kanlı Tutulma' sırasında Ay’a bir şey 'çarptı'

National Geographic dergisine göre, Kanlı Ay Tutulması sırasında ay yüzeyinde son derece nadir görülen bir meteor yağmuru gözlemlendi. Bir Reddit kullanıcısı bir meteorun çarpması üzerine ortaya çıkan ışık hüzmesini fark etti.

National Geographic dergisi, 20 Ocak gecesi gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması sırasında, Ay'ın yüzeyinde ufak bir meteor yağmuru yaşandığını açıkladı.

Meteorun çarpışı, ay yüzeyinde parlak bir ışık huzmesinin görülmesiyle sonuçlanan bir patlamaya yol açtı. Patlamayı ilk fark eden, Reddit portalındaki bir kullanıcı oldu. Haber daha sonra, sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya hızla yayıldı.

İlk bakışta birçok uzman, meteor yağmuru fikrine şüpheyle yaklaştı. Toronto Üniversitesi'nden gezegen bilimci Sara Mazrouei Twitter üzerinden, gördüğü olaya, "Bölgeye has bir durum olabileceğinden şüpheleniyorum, belki de yalnızca kameradan kaynaklanmıştır" yorumunu getirdi.

Ancak ulaşılan tüm kayıtlarda, ayın batı yüzeyindeki Byrgius kraterinin civarında bir parıltı göze çarpıyordu. Işık huzmesi, yaklaşık 90 kilometre çapında bir alanda yaklaşık bir saliseliğine parlayıp söndü.

Ancak vakaya yalnızca elinde teleskopuyla arka bahçelerine çıkanlar şahit olmamıştı. Aya Çarpan Gök Cisimlerini Tespit ve Analiz Sistemi (MIDAS), çarpan cismin bir göktaşının ufak bir parçası olduğunu tespit etti. Söz konusu cisimin yalnızca 22 kilo ağırlığında ve 30 cm çapında olduğu açıklandı.

Brook Üniversitesi'nde astronom olan Justin Cowart, Ay Tutulması sırasında meteor yağmuru yaşanmasının son derece ender olduğunu açıkladı. Ayrıca yaklaşık bir hafta önce benzer boyutta gök cisimleri Dünya yüzeyine de düşmüştü.

Tutulma esnasında uydu gezegenimiz Ay kızıl-kahve bir renge büründüğünden, bu olaya ‘Kanlı Ay Tutulması' adı verildi. Tutulmanın ilk yarısı Türkiye'nin yalnızca batı bölgelerden izlenebilirken, ABD'den, Afrika ve Avrupa'dan tam olarak gözlemlenebildi. Rusya'nın batısında yaşayanlar da tutulmayı çıplak gözle yaklaşık 3 saat boyunca izleyebildi.