Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı akademisyen, köşe yazarı İsmail Kemal’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı mesajında;

‘Çok uzun yıllardır tanıdığım, bilgisine , kültürüne, vatan ve insan sevgisine, televizyon programlarına, köşe yazılarına, hayran olduğum İsmail Kemal’in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. O gerçek bir aydın, bilim insanı olarak hep anımsanacak, eserleri ile hep yaşayacaktır. İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim.’ dedi.