  • BIST 107.066
  • Altın 380,524
  • Dolar 6,8195
  • Euro 7,5900
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim

» »
Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim
Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı  akademisyen, köşe yazarı İsmail Kemal’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı mesajında;

‘Çok uzun yıllardır tanıdığım, bilgisine , kültürüne, vatan ve insan sevgisine, televizyon programlarına, köşe yazılarına, hayran olduğum İsmail Kemal’in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. O gerçek bir aydın, bilim insanı olarak hep anımsanacak, eserleri ile hep yaşayacaktır. İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim.’ dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: “GESİ’nin ikinci aşamasının uygulanması tarihi bir gün”01 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
  • Tatar: “Protokolle ilgili sadece rakamı bilmiyorduk”01 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
  • Erhürman: “İmzalanan anlaşma ile reel sektöre, çalışanlara hiçbir şey gitmiyor”01 Haziran 2020 Pazartesi 14:42
  • Meclis'te normale dönüyor... Artık haftada 2 kez toplanacak...01 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması konuşuldu01 Haziran 2020 Pazartesi 12:58
  • Üçay: "Akıncı-Erhürman yarışına hazır olun"01 Haziran 2020 Pazartesi 12:35
  • KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi01 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
  • Yangın Yerinde Kabare Oyunu Geliri LTB Kadın Sığınma Evi’ne Bağışlandı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:20
  • Meclis Genel Kurulu Başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
  • Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıkarma01 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti