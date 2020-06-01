Kanlı:İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı akademisyen, köşe yazarı İsmail Kemal’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kanlı mesajında;
‘Çok uzun yıllardır tanıdığım, bilgisine , kültürüne, vatan ve insan sevgisine, televizyon programlarına, köşe yazılarına, hayran olduğum İsmail Kemal’in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. O gerçek bir aydın, bilim insanı olarak hep anımsanacak, eserleri ile hep yaşayacaktır. İsmail abime Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve dostlarına başsağlığı dilerim.’ dedi.
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