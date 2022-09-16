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Kanlıköy ve Girne’de bugün elektrik kesintisi yaşanacak

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KIB-TEK, bugün Kanlıköy’de 10:00- 13:00 saatleri arasında, Girne’de de 09.00- 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Kanlıköy ve Girne’de bugün elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Kanlıköy ve Girne'de elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

KIB-TEK'ten verilen bilgiye göre, Kanlıköy’de yaşanacak elektrik kesintisinin orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklandığı belirtilirken, Girne’de yaşanacak elektrik kesintisinin ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Girne’de Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu’na 4 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

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