  • BIST 1.392
  • Altın 499,002
  • Dolar 8,7369
  • Euro 10,4328
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti

» »
Dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten ve koronavirüs salgınından önce kanser tedavisi üzerine çalışan BioNTech, deneysel kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladı.
Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti

Dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten ve koronavirüs salgınından önce kanser tedavisi üzerine çalışan BioNTech, deneysel kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KANSERLE NASIL SAVAŞILACAĞINI ÖĞRETECEK

Aşının ağır cilt kanseri vakaları için bir tedavi olarak ne kadar iyi çalıştığı ölçülecek. Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin, koronavirüs salgınından önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyorlardı. Covid-19 aşısından sonra hedefleri 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek oldu. Veriler kanser aşısının klinik araştırmada ilerlemek için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.

Deneysel kanser aşısı da Covid-19 aşısı gibi hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağını öğretmek için mRNA teknolojisine dayanıyor. Ancak kanser için bir aşıyı test etmekle bulaşıcı bir virüs arasında önemli farklar olduğu belirtiliyor.

"MEVCUT SALGINDAN DAHA KÖTÜ BİR KÜRESEL SAĞLIK TEHDİDİ"

Kanserin Covid-19'dan farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türeci, kanserin mevcut salgından daha kötü bir küresel sağlık tehdidi olduğuna dikkat çekti.

Kanser aşısı sağlıklı kişilerde test edilmeyecek, onun yerine 3. ve 4. evredeki hastalar aşılanacak ve ilerlemeleri takip edilecek.
Covid-19 aşısında olduğu gibi mRNA bazlı kanser aşısı sağlıklı kişilerde tespit edilmeyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakımı Yapılmayan Klimalar Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor27 Haziran 2021 Pazar 22:15
  • Hamileler Ne Zaman Aşı Olmalı?27 Haziran 2021 Pazar 22:08
  • Havaların Isınmasıyla Güneş Çarpması Riski Artıyor27 Haziran 2021 Pazar 21:45
  • Uzmanlar açıkladı: Alerjisi olanlar Covid-19 aşısı yaptırabilir mi?27 Haziran 2021 Pazar 21:06
  • Dünya Genelinde 2 Milyar 920 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı27 Haziran 2021 Pazar 19:32
  • 26’sı Yerel 39 Pozitif Vakaya Rastlandı27 Haziran 2021 Pazar 18:45
  • Delta varyantı: Sidney kapandı, Rusya'da can kaybı artıyor27 Haziran 2021 Pazar 15:38
  • Hindistan çıkışlı Delta varyantı, Arap ülkelerini alarma geçirdi26 Haziran 2021 Cumartesi 17:02
  • Delta varyantına karşı en etkili silah, iki doz aşı ve bireysel korunma26 Haziran 2021 Cumartesi 15:32
  • Tedavisi olan pek çok hastalık alzheimer belirtilerini taklit edebiliyor26 Haziran 2021 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti