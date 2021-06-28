Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti

Dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten ve koronavirüs salgınından önce kanser tedavisi üzerine çalışan BioNTech, deneysel kanser aşısının Faz-2 denemelerine başladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KANSERLE NASIL SAVAŞILACAĞINI ÖĞRETECEK

Aşının ağır cilt kanseri vakaları için bir tedavi olarak ne kadar iyi çalıştığı ölçülecek. Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin, koronavirüs salgınından önce mRNA bazlı kanser tedavisi üzerinde çalışıyorlardı. Covid-19 aşısından sonra hedefleri 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek oldu. Veriler kanser aşısının klinik araştırmada ilerlemek için yeterince güvenli olduğunu gösterdi.

Deneysel kanser aşısı da Covid-19 aşısı gibi hastanın bağışıklık sistemine kanserle nasıl savaşılacağını öğretmek için mRNA teknolojisine dayanıyor. Ancak kanser için bir aşıyı test etmekle bulaşıcı bir virüs arasında önemli farklar olduğu belirtiliyor.

"MEVCUT SALGINDAN DAHA KÖTÜ BİR KÜRESEL SAĞLIK TEHDİDİ"

Kanserin Covid-19'dan farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türeci, kanserin mevcut salgından daha kötü bir küresel sağlık tehdidi olduğuna dikkat çekti.

Kanser aşısı sağlıklı kişilerde test edilmeyecek, onun yerine 3. ve 4. evredeki hastalar aşılanacak ve ilerlemeleri takip edilecek.

Covid-19 aşısında olduğu gibi mRNA bazlı kanser aşısı sağlıklı kişilerde tespit edilmeyecek.