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Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın gündeme alın

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Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın gündeme alın
Kocaismail ve beraberindeki heyet, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’le görüşerek taleplerini içeren yazıyı sundu.

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ, YENİ HÜKÜMETE MECLİS ÖNÜNDEN “KANSER BİLDİRİM ZORUNLULUĞU YASASI’NI GÜNDEMİNİZE ALIN” DİYEREK SESLENDİ

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNDAN OLUŞAN HEYET,  DAHA SONRA HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

KOCAİSMAİL: “TAM 25 YILDIR YASAYLA İLGİLİ TALEPTE BULUNUYORUZ”

“HÜKÜMETLER GELDİ, HÜKÜMETLER GİTTİ, YASAMIZ HEPKADÜK OLDU. DİLERİZ, BU HÜKÜMET DÖNEMİNDE GEÇER”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yeni hükümete Cumhuriyet Meclisi önünden seslenerek, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın gündeme alınmasını istedi.

Dernek yetkilileri daha sonra Meclis Genel Kurulu toplantısı için Cumhuriyet Meclisi’nde olan Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’le görüşerek taleplerini içeren yazıyısundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismailve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri bu sabah Meclis önüne gelerek, Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle ilgili taleplerini dile getirdi, daha sonra hükümet yetkilileriyle görüştü.

“25 YILDIR TALEPTE BULUNUYORUZ”

Meclis önünde basına açıklama yapan ve dün 4 Şubat Dünya Kanser Günü olduğunu anımsatan Raziye Kocaismail, “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası için 1993’ten beridir, tam 25 yıldır talepte bulunuyoruz. Hükümetler geldi, hükümetler gitti, yasamız hep kadük oldu. Dileriz, bu hükümet döneminde yasamıza kavuşuruz” şeklinde konuştu.

Kocaismail, yeni hükümete “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nı öncelikli programınıza alın. Yasa, 1-7 Nisan Kanser Haftası’na kadar geçirilsin, sonucu Nisan ayında görmek istiyoruz” diyerek seslendi.

YASA NEDEN ÖNEMLİ?

Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası’nın neden önemli olduğunu ve ülkeye ne getireceğini de aktaran Raziye Kocaismail, yasanın geçmesiyle kanser teşhisi konulan herkesin hastalığını bildirme zorunluluğu olacağını, bildirmeyenlerle ilgili de yaptırım olacağını kaydetti.

Kocaismail, yasanın ülkenin kanser haritasının çıkarılmasına, hangi bölgelerde hangi tür kanser vakalarının yoğunlaştığının görülmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Raziye Kocaismail, “Cinsiyete, yaşa, mesleklere göre kanser dağılımını en sağlıklı istatistiki verilerle ancak Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası ile görebileceğiz” dedi.

CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyonun ülkede bir ilk olduğunu da vurgulayan Kocaismail, “Dileriz, yasamız bu hükümet döneminde geçer” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Açıklamanın ardından heyet taleplerini içeren yazıyı vermek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geçti.

Kocaismail ve beraberindeki heyet, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’le görüşerek taleplerini içeren yazıyı sundu.

Raziye Kocaismail, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, hükümet yetkililerinin bu konuda hassasiyetleri ve olumlu cevapları olduğunu kaydetti.

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