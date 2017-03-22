Semineri, Temel Onkoloji Uzmanı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Mine Çağlar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde organize edilen;“Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik ‘Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminerleri’ devam ediyor.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ve KHYD proje kapsamında Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’nda Kanser Bilinçlendirme Farkındalık Semineri gerçekleştirdi.

Etkinlikte, öğretmen ve 3, 4, ve 5. sınıf öğrencilerine görsel sunum eşliğinde kanser hastalığının ne olduğu? Nasıl meydana geldiği? Ne tür risk faktörlerinin hastalığı oluşturduğu? (sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve diğer tütün mamülleri kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, güneş ışınları, çevre kirliliği ve teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımı gibi…) belirtileri ve hastalıktan nasıl korunulabileceği anlatıldı.

Semineri, Temel Onkoloji Uzmanı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Mine Çağlar verdi.

Farkındalık Semineri 28 Mart’ta da Güzelyurt Köy Kadın Kursu’na katılan bayanlara yönelik gerçekleşecek

Kanser Farkındalık Programları, konferanslar, seminerler ve bayanlara özel ev sohbetleri programlarına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar dernekten bilgi alabilecek.