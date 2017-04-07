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Kanser Farkındalık Seminerleri devam ediyor...

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Kanser Farkındalık Seminerleri devam ediyor...
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında Tatlısu İlkokulu’nda seminer verildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından verilen seminer, Tatlısu İlkokulu 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik gerçekleştirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, seminer kapsamında öğrencilere, görsel sunumlar eşliğinde kanser hastalığı anlatılarak, hastalığın ne olduğu, nasıl meydana geldiği, ne tür risk faktörlerinin hastalığı oluşturduğu, belirtileri ve hastalıktan nasıl korunulacağı konularında öğrencilere bilgi verildi.

Seminerde ayrıca multivizyon eşliğinde görsel sunum da yapılarak, bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.

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