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Kanser Haftası Nedeniyle KTTB Bilgilendirme Yaptı

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Kanser Haftası Nedeniyle KTTB Bilgilendirme Yaptı
Kanser Haftası Nedeniyle KTTB Bilgilendirme Yaptı

Meme Kanseri Nedir?


Meme kanseri meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezi hücrelerinin veya süt kanallarını
döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan, başka
organlara yayılma(metastaz) potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur.


Meme Kanseri Görülme Sıklığı Nedir?


Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla
kadın meme kanserinden etkilenmektedir. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine
yakalanma riski vardır (%12). Çok daha nadir olmakla birlikte meme kanseri erkeklerde de
görülebilmektedir (%1).


Meme Kanseri Belirtileri Nedir? Nasıl Saptanır?


Meme kanserinin en sık belirtisi memede ele gelen kitledir. Memedeki bir lezyonun kitle olarak
el ile farkedilebilecek boyuta ulaşmadan aylar öncesinde görüntüleme yöntemleriyle
yakalanması mümkündür. Bu nedenle rutin taramaların yapılması çok önemlidir. Meme
kanserinde görülebilecek diğer belirtiler ise meme başından akıntı gelmesi, meme başı veya
meme cildinde içe çekilme/şekil bozukluğu, meme başında geçmeyen yara, kabuklanma ve
meme cildinde ödem, şişlik gibi durumlardır. Bu belirtilerin en az biri varsa vakit kaybetmeden
bir genel cerrahi uzmanına başvurulması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; bu belirtilerin
hiçbiri olmadan da mamografi ve/veya ultrason incelemesiyle de meme kanseri saptanabilir.


Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?


Meme kanseri için risk faktörlerine bakılacak olursa; 30 yaşın üzerinde olmak, kadın cinsiyet
(kadın/erkek risk oranı:130/1), erken menarş yaşı( 12 yaştan önce adet görme),geç menapoz yaşı (55 yaştan sonra), hiç doğum yapmamış olmak veya ilk doğumun 30 yaştan sonra yapılması, emzirmeme, ailede meme kanseri öyküsü olması, genetik predispoziyon (BRCA1/2 gen mutasyon taşıyıcıları), kişinin kendisinde önceden meme kanseri öyküsü olması, radyasyon maruziyeti, obezite, alkol ve tütün kullanımı, azalan fiziksel aktivite olarak sıralanabilir.


Egzersiz, spor yapmak ve uzun laktasyon (emzirme) ise meme kanseri riskini azaltmaktadır.
Meme Kanseri İçin Rutin Kontrol ve Muayene Nasıl Olmalı?
Genel popülasyonda tarama başlangıç yaşı 40’tır. 40 yaş itibariyle yıllık mamografi ve uzman
muayenesi ile tarama önerilmektedir. 30 yaş itibariyle her kadının, her ay adetin bitiminden 

sonraki 3-4 gün içinde kendi kendini muayene etmesi önerilmektedir. Herhangi bir anormal
bulgu durumunda genel cerrahi uzmanına başvurmalıdır.


Memede Kitle Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılır?


Kişide görüntülemelerde memede kanser şüphesi olan bir lezyon saptanması durumunda
görüntüleme eşliğinde yapılan tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) ile doku tanısı yapılarak
kanser teşhisi kesinleştirilir. Sonrasında yapılan evreleme ile hastanın tedavisi planlanır.

Hastaya uygulanacak tedavi onkoloji ve genel cerrahi bölümlerince birlikte planlanır. Bazı hastalarda neoadjuvan kemoterapi denilen ameliyat öncesi onkoloji tarafından medikal tedavi verilerek lokal ve sistemik kontrol sağlanıp ardından cerrahi tedavi uygulanır.


Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi Nasıldır?


Tümör boyutuna göre temiz ve güvenli sınırlarla tümörü çıkarılabilecek hastalara meme
koruyucu cerrahi tedavi planlanabilmektedir. Evre durumuna göre sentinel lenf bezi durumu
tayini (bekçi lenf bezi) yapılarak koltuk altına hastalığın yayılmadığı tespit edilirse koltuk
altındaki lenf bezleri de korunabilir. Yayılması durumunda ise koltuk altındaki lenf bezleri de
çıkarılır. Meme koruyucu cerrahi sonrası mutlaka tedaviye meme dokusunun ışınlanması
(radyoterapi) de eklenir. Tümör boyutu büyük olan meme koruyucu cerrahi ile kozmetik olarak
kabul edilebilir meme dokusu kalamayacak hastalara mastektomi (memenin tamamen alınması
operasyonu) yapılır. Cerrahi sonrası çeşitli rekonstrüksiyon yöntemleriyle (protez/flepler)
başarılı görsel sonuçlar alınmaktadır.


Meme Kanserinin İlaçla Tedavisi Nasıldır?


Meme kanserinin ilaçla tedavisi (kemoterapi, hormonal tedavi, hedefe yönelik tedavi vb)
hastalığın evresi ve derecesinin yanı sıra, kanser dokusunun östrojen/progesteron hormonlarına duyarlılığına, belirli mutasyonları gösterip göstermediğine ve hastanın menapoza girip girmediğine göre planlanır. Ayrıca cerrahi öncesi (neoadjuvant) veya sonrası (adjuvant)
verilebileceği gibi hastalığın nüks etmesi veya metastatik evredeki kanserler de ilaçlarla tedavi
edilebilmektedir. Aynı şekilde radyoterapi (ışın tedavisi) de cerrahi öncesi, sonrası ve metastatik evrede kullanılabilmektedir.

Op.Dr. Simay Dal Çavuşoğlu

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