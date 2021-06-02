Kanser tedavisinde en önemli hususlardan biri hastanın beslenme düzeni. Doğru beslenme formülleri kanseri tedavi etmez ama bu formüllerle kanserin tedavisine destek verilir, hastanın direncinin yüksek tutulmasına yardımcı olunur.

Kanser tedavisinde en önemli hususlardan biri hastanın beslenme düzeni. Doğru beslenme formülleri kanseri tedavi etmez ama bu formüllerle kanserin tedavisine destek verilir, hastanın direncinin yüksek tutulmasına yardımcı olunur.

Kanser Hastaları Neler Tüketmeli?

1- Listemizde ilk sıra doğal beslenmeye ait. Mümkün olduğu kadar organik ürünleri tercih edeceğiz.

2- Zerdeçal, zencefil gibi baharatlarla sarımsak ve limonu mutfağımızın başköşesine koyalım.

3- Binbir derde deva çörek otunu soğuk sıkım olarak alıp sabah öğle akşam birer çay kaşığı içebiliriz.

4- Her öğünden sonra bir yemek kaşığı orijinal zeytinyağı tüketebiliriz, sindirim için de birebirdir.

5- Bağışıklık güçlendirici kelle paça çorbasını her gün içebiliriz, bol limon ve sarımsak ekleyebiliriz.

6- Kuruyemişler hayatımızın önemli bir parçası olsun, her gün bir küçük kase karışık taze kuruyemiş faydalı olacaktır.

7- Günde 3 adet acı badem tüketelim, fazlası zararlı olabilir.

8- Brokoli başta olmak üzere mevsim sebzelerini bolca tüketelim.

9- Ev yapımı yoğurt ve ev yapımı kefir en büyük dostumuz olsun.

10- Günde 3 bardak yeşil çay tüketebiliriz.

Not: Bu beslenme listesi sadece öneridir. Var olan tedavinizi aksatmadan raporlarınıza göre daha seçici bir beslenme listesi oluşturmak gerekmektedir.

Kanser Hastaları Nelerden Uzak Durmalı?

1- Kanserin ana sebeplerinden biri olan alkol ve sigara bu hastalığa yakalandıktan sonra asla kullanılmaması gerekenler listesinde ilk sırada.

2- Şekerden mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Ancak tamamen kesmeyeceğiz. Beynimizin şekerle beslendiğini unutmayalım. Yeter ki doğal şeker tüketelim.

3- Yağlı yiyeceklerden uzak duralım, özellikle kemoterapi alan hastalarda mide bulantılarının artmasına sebep olabilmektedir.

4- Unlu mamullere de veda edelim. Ekmek, makarna, pasta, börek, çöreğe tedavimiz bitene kadar ara verelim. İlla ekmek tüketeceksek siyez buğdayı ya da tam buğday ekmeği tavsiye ederim.

5- Margarin gibi katı yağlardan uzak duracağız, tercihimiz zeytinyağı olmalı.

6- Market alışverişimize dikkat edeceğiz. Raf ömrünün uzaması amacı ile katkı maddesi içeren hiçbir ürünü almayacağız.

7- Hormonlu meyve-sebzelerden uzak duracağız, mevsiminde üretilen doğal meyve sebzeleri tüketeceğiz.

8- Kızartmalar yerine haşlamaları tercih edeceğiz.

9- GDO içeren hiçbir ürünü tüketmeyeceğiz. Bu, aslında sağlıklı insanlar için de geçerli.

10- Kola gibi asitli içecekleri hayatımızdan çıkaracağız.