Kanser hastalarına ve yakınlarına destek için işbirliği protokolü imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) arasında kanser hastaları için ihtiyaç duyulan palyatif bakım konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol uyarınca KHYD tarafından 1995 yılında kurulan palyatif bakım birimi, revize edilerek Sağlık Bakanlığı işbirliğinde profesyonelce işletilecek; ağrılı terminal dönemine girmiş, sosyal ve ekonomik açısından yalnızlık içinde veya yardıma muhtaç 10 binin üzerindeki kanser hastası ve yakınlarına her türlü destek verilmeye çalışılacak.

İlgili protokol bugün saat 09:00’da Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile KHYD başkanı Raziye Kocaismail imza koydu.

Protokol ile evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan kanser hastası bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evlerinde ve aile ortamlarında sağlanması ve bu kişiler ile aile bireylerine sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesi amaçlanıyor.

Devlet hastanesi ve doktorları, sağlık sistemi içerisinde, palyatif bakım gereksinimi olduğu saptanan hastaları palyatif bakım birimine yönlendirmeye devam edecek.

KHYD, Palyatif Bakım Birimi’nde, hizmet sunan 7 hemşireye ek olarak 5 hemşire daha istihdam edecek, ayrıca birimde görev yapan 1 psikiyatr, 1 fizyoterapist, 1 psikoloğa ve 2 bakıcıya ilaveten 1 psikolog daha görevlendirecek. Dernek, Birimin hizmetlerini sürdürebilmesi amacıyla 5 araba daha alacak.

KOCAİSMAİL

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolde yer alanların aslında yıllardır verdikleri hizmet olduğunu ifade etti, protokol ile bunları resmileştirdiklerini ve bir işbirliğine döktüklerini söyledi.

Zaman zaman hemşirelerinin yenilikleri takip etmek amacıyla eğitime ihtiyaçları olabileceğini belirten Kocaismail, protokolün bu eğitimlerin Bakanlığın desteğiyle alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

SUCUOĞLU: “İHMAL, ÇOK ÜZÜCÜ NETİCELERİ TETİKLİYOR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ellerinden gelen desteği verirken Dernek’ten de yıllardır büyük katkı aldıklarını kaydetti.

Kanser hastalığının tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten Sucuoğlu her geçen gün tedaviyle ilgili ciddi adımlar atıldığını belirtti ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Sucuoğlu, ihmalin, çok üzücü neticeleri tetiklediğini vurguladı.

Yarıdan çok hastanın artık bu hastalığı yendiğini dile getiren Sucuoğlu, psikolojik aile ve çevre desteğinin öneminin altını çizdi. Bakanlığın teşhis ve tedavi konusundaki görevinin de önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, önlerindeki süreçte daha az hasta ve daha yüz güldürücü sonuçlar yakalamayı ve protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.