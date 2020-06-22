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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Kurulu Ertelendi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kayıtlı Sevgili Kanser Hası üye;
Bu yıl, 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel kurulumuz, Covit-19
nedeniyle,kısıtlı bir sayı ile 27 Haziran 2020’ye  ertelemiştir.
 

Küçük bir salonda, Lefkoşa’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde (TC
Lefkoşa Büyükelçiliği Arkası’nda) 117 kişilik sınırlı bir sayı ile
gerçekleşecektir.
 

Yönetime girmek veya, Genel Kurulda bulunmak arzusunda olan
üyelerimiz, en geç 24 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar 22 70 585 – 22
89 807- 0542 853 11 21 no’lu telefonlardan bizlere ulaşabilirler.

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