Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ikinci el kıyafet bağışı çağrısını yineledi

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, derneğe bağışlanacak ikinci el kıyafetlerin hastalara umut şifa ve ilaç olarak geri döndüğünü belirterek bağış çağrısını tekrarladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, ülkede 30 yıldır kanser mücadelesinde hatırı sayılır hizmetleri bulunan derneğin Koronavirüs salgınından sonra maddi olarak en zor zamanlarını yaşadığını belirterek halka yardım çağrısı yaptı.

Kocaismail, Koronavirüs salgını sonrasında, her zaman derneğin yanında olan medyanın, derneğin sıkıntılarını haberleştirmesi sonucunda toplumun her kesiminden KHYD-Tulips’e yardımlar gelmesiyle derneğin bugünlere ulaştığını kaydetti.

“BAĞIŞLADIĞINIZ HER GİYSİ, UMUT, ŞİFA VE İLACA DÖNÜŞMEKTE”

Kocaismail, “Yıllardır hastaların, ilaç, tetkik, tıbbi malzeme gibi elzem ihtiyaçlarını, hastalara ulaştırmaya canla başla mücadele eden KHYD-Tulips’in öz kaynağı ikinci el kıyafetlerdir. Bağışladığınız her giysi, umut, şifa ve ilaca dönüşmektedir.” ifadelerini kullandı.