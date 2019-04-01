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Kanser Hastalarına Yardım Derneği nisan ve mayıs aylarında etkinlikler düzenleyecek

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan etkinlikler düzenliyor.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği nisan ve mayıs aylarında etkinlikler düzenleyecek

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında bugün Lefkoşa Kaymakamlığı sınırları içerisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda rozet takma ve bağış toplama etkinliği düzenlenecek. Lefkoşa’da dernek binası önü ve Akdoğan’da kanserden hayatını kaybedenlerin anısına lokma dökülecek.

Gazimağusa merkez, Yıldırım ve Geçitkale’de yarın; İskele merkez, Boğaztepe ve Yarköy’de ise çarşamba günü rozet takma ve bağış toplama etkinliği yapılacak.

Dernek çarşamba günü ayrıca Girne Kaymakamlığı sınırları içerisinde kanserden hayatını kaybedenlerin anısına lokma dökecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Perşembe günü saat 11.00’de Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Konferans Salonunda“Kanserle Mücadele” konulu konferans verecek.

Dernek aynı gün Mutluyaka, Alaniçi ve Dörtyol’da, cuma günü Akdoğan, Güzelyurt, Girne’de rozet takma ve bağış toplama etkinliği; Pazar günü de Serdarlı Festivali’nde lokma dökme etkinliği yapacak.

Derneğin diğer etkinlik programı şöyle:

11 Nisan’da Serdarlı bölgesinde rozet takma etkinliği; 13 Nisan’da İskele bölge sorumlusu ve ekibi dayanişma gezisi; 19 ve 20 Nisan’da Prof. Dr. Varol Çelik KHYD Merkez Ofisi’nde “Meme Kanseri Hastalara Yönelik Bilinçlendirme Semineri; 22 Nisan’da saat 11.00’de Gönyeli Belediyesi’nde kanser hastalarina yönelik bilinçlendirme semineri; 2 Mayıs’ta Kanser Hastalarına Yardım Derneği Dayanişma Kermesi; 11 Mayıs’ta Taşkent Doğa Parkı’nda kanser hastalarına yönelik dayanışma pikniği; 10-11-12 Mayıs’ta Gazimağusa’da hasta-doktor- hemşire ilişkileri üzerine seminer; 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da psiko-onkoloji uzmanı Pelin Erbil kanser hastalarına yönelik semineri; 18 Mayıs’ta saat 20.00’de KHYD yararina klasik müzik konseri yapılacak.

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