  • BIST 114.221
  • Altın 332,612
  • Dolar 6,1448
  • Euro 6,6472
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Kanser hastalarına yardım derneği, pet scan sorununa çözüm bekliyor...dernek meclis önüne giderek Başbakan Tatar’dan destek istedi

» »
Kanser hastalarına yardım derneği, pet scan sorununa çözüm bekliyor...dernek meclis önüne giderek Başbakan Tatar’dan destek istedi
Kanser hastalarına yardım derneği, pet scan sorununa çözüm bekliyor...dernek meclis önüne giderek Başbakan Tatar’dan destek istedi

Raziye Kocaismail başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyeti,  Sağlık Bakanlığı tarafından bir aydır kanser hastalarının çözümlenemeyen sorunlarına çözüm bulmak, Başbakan  Ersin Tatar’dan görüşme ve destek talep etmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne gitti. 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, bir aya yakın bir süredir kanser hastalarının tedavisinde olmazsa olmaz PET Scan çekimiyle ilgili sorunun devam ettiğine işaret ederek, sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydetti. 

Bu amaçla Başbakan Ersin Tatar ile görüşmeyi talep ettiklerini söyleyen Kocaismail, yaşanan sorun hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. 

Sağlık Bakanlığı’nın maliyetlerin daha düşük olması gerekçesiyle PET Scan çekimi için hastaları Türkiye’ye gönderdiğini aktaran Kocaismail, kanser hastaları için çok yorucu olan uçak yolculuğunun ardından, uzun bir araba yolculuğu sonunda hastaneye vardıklarını, 6 saatlik açlık süresine ilaveten, başlangıç ve bitiş süresi toplam 3 saat süren işlem için sıra beklediklerini anlattı. 

Pet Scan çekimi sonrası hastaların çocuk ve hamilelerden uzak olması gerektiğini, hastanın en az 6 ile 12 saat dinlenmesi, bol su içerek radyoaktif maddenin büyük bir kısmını vücudundan atması gerektiğine dikkat çeken Kocaismail, hastaların çekim biter bitmez ise ayakta duramayacak haldeyken günü birlik uçak biletiyle ülkeye dönmeye zorlandığını kaydetti. 

Bazı hastaların yorucu süreç ardından yolculuğu kaldıramayacak kadar bitkin düşerek, kendi bütçeleriyle bir geceliğine ucuz bir otelde konaklayarak, ertesi gün dönmeyi tercih ettiklerini söyleyen Kocaismail, “Koronavirüs salgının olduğu bir dönemde, gerekmedikçe uçuş yapılmaması çağrısı yapılırken, bağışıklık sistemleri düşük kanser hastalarını böylesi bir yolculuğa zorlamanın bedeli devleti belki ucuza, ama hastalarımıza çok ağır ve hayatlarına risk  ederek pahalı bir bedel ödetir” dedi. 

Sağlık Bakanlığı’nı hastalara yaşattıkları eziyete son vermeye çağıran Kocaismail, hastaların radyoaktif maddeyi aldıktan sonra, sağlıklı bireylerle uçuş yapılmasına izin verilmesini de eleştirdi. 
Bir aydır sorunlarına çözüm için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kuruluş amacının ülkede tedavinin gerçekleştirilmesi olduğunu anımsattı. 
Kocaismail, ülkede tedavi olma imkanı varken hastaların yurt dışına gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu, hastaların kendi ülkesinde, kendi evinde tedavi olmayı istediğini vurgulayarak, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde yarın daha büyük bir grupla Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında eylem yapacaklarını kaydetti. 

Konuşmanın ardından Kocaismail ve beraberindeki heyet, başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Odun keserken yaralandı24 Şubat 2020 Pazartesi 12:33
  • Haftalık Trafik Raporları24 Şubat 2020 Pazartesi 12:27
  • Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket24 Şubat 2020 Pazartesi 12:21
  • Büyükkonuk'ta grev! Çalışanların 4 aylık maaş alacağı var!24 Şubat 2020 Pazartesi 12:15
  • İş Kazasında Yaralandı24 Şubat 2020 Pazartesi 12:12
  • 900 Bin TL sahibine teslim edildi24 Şubat 2020 Pazartesi 11:50
  • Kasti Hasar…Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde dün gece araç yakıldı.24 Şubat 2020 Pazartesi 11:41
  • Kalkanlı’da Ani Ölüm24 Şubat 2020 Pazartesi 11:13
  • Kız İzci Örgütü Derneğinin “50. Yıl sergisi” Yarın AKM’de Açılıyor24 Şubat 2020 Pazartesi 10:41
  • Meteoroloji Dairesi Uyardı24 Şubat 2020 Pazartesi 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti