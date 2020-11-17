  • BIST 1.260
  • Altın 469,400
  • Dolar 7,7356
  • Euro 9,1802
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin Tl’lik Yeni Ayakkabı Bağışı

» »
Bambi Ayakkabı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, satışa sunup gelir elde etmesi amacıyla 15 bin TL değerinde yeni ayakkabı bağışladı.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin Tl’lik Yeni Ayakkabı Bağışı

Bambi Ayakkabı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, satışa sunup gelir elde etmesi amacıyla 15 bin TL değerinde yeni ayakkabı bağışladı.

Etiketli ürünler 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Ortaköy’deki merkez ofisinin önünde düzenlenecek kermeste satışa sunulacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili açıklamasında, Bambi Ayakkabı’ya teşekkürlerini ileterek, bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bağış olarak gelen bu yeni ürünleri, ihtiyaç sahiplerine, şubat ayı içerisinde, Ortaköy’de bulunan ofis önünde yapılacak kermeste uygun fiyata satacaklarını belirten Kocaismail, elde edilecek gelirin, Covit 19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğe destek olacağını kaydetti. Kocaismail, “Bize bu desteği ikinci kez veren, aile kadar yakın hissettiğimiz, Bambi Ayakkabı Direktörü Katriye İlkan’a ve ailesine sağlık bereketinde bir hayat dilerim” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan Dayanışma Evi’ne 98 Bin Euro Hibe17 Kasım 2020 Salı 16:19
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin Tl’lik Yeni Ayakkabı Bağışı17 Kasım 2020 Salı 16:16
  • 21 Yaşındaki genç apartmandan düşerek hayatını kaybetti17 Kasım 2020 Salı 16:13
  • ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor17 Kasım 2020 Salı 15:58
  • KSP: '' Şener Elcil Yalnız Değildir!''17 Kasım 2020 Salı 15:30
  • TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Yarın Anılacak17 Kasım 2020 Salı 15:10
  • Gönyeli Belediyesi’nden eğitime 160 tablet17 Kasım 2020 Salı 14:49
  • LTB’nin çocuklara yönelik atölye çalışmaları başladı17 Kasım 2020 Salı 14:48
  • Lefkoşa’da görev Çağın Özsoy’un17 Kasım 2020 Salı 14:43
  • “Maraş’ın daha fazla kapalı kalmasının anlamı kalmadı”17 Kasım 2020 Salı 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti