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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin TL’lik yeni ayakkabı bağışı

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin TL’lik yeni ayakkabı bağışı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 15 Bin TL’lik yeni ayakkabı bağışı

Bambi Ayakkabı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, satışa sunup gelir elde etmesi amacıyla 15 bin TL değerinde yeni ayakkabı bağışladı.

Etiketli ürünler 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Ortaköy’deki merkez ofisinin önünde düzenlenecek kermeste satışa sunulacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili açıklamasında, Bambi Ayakkabı’ya teşekkürlerini ileterek, bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bağış olarak gelen bu yeni ürünleri, ihtiyaç sahiplerine, şubat ayı içerisinde, Ortaköy’de bulunan ofis önünde yapılacak kermeste uygun fiyata satacaklarını belirten Kocaismail, elde edilecek gelirin, Covit 19 süreci nedeniyle zorlu günler geçiren derneğe destek olacağını kaydetti. Kocaismail, “Bize bu desteği ikinci kez veren, aile kadar yakın hissettiğimiz, Bambi Ayakkabı Direktörü Katriye İlkan’a ve ailesine sağlık bereketinde bir hayat dilerim” dedi.

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