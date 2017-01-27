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Kanser hastalarına yardım etkinliği 4 şubat’ta…

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Kanser hastalarına yardım etkinliği 4 şubat’ta…
“4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla Girne Colony Otel’de 11.00-13.30 saatleri arasında “Sabah Kahvesi/Çanta Açık Arttırma Etkinliği” düzenleniyor. Etkinlik “TULİPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği” adına gerçekleştirilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan açıklamaya göre, “Sağlık Çantaları” adını taşıyan etkinlikte, bağışlanan çantalar açık artırmaya sunulacak.

Çantalarını bağışlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ve Ombudsman Emine Dizdarlı da yer alıyor.

Etkinliğin giriş ücreti 20 TL olacak ve pastalar, kahve, çay ikramı gerçekleştirilecek.

Açık artırma etkinliğine katılmak isteyenler 0542 882 3658  ile 0533 841 2305'ten etkinlik ve sınırlı sayıdaki katılım hakkında bilgi alabilir.

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