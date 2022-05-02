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Kanser hastası üç bacaklı köpek donmak üzere olan nehirden yavru su samurunu kurtardı

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ABD’de kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden köpek donmak üzere olan bir nehirden yavru bir su samurunu kurtardı.
Kanser hastası üç bacaklı köpek donmak üzere olan nehirden yavru su samurunu kurtardı

Minnesota’da yaşanan olayda altı yaşındaki golden retrievier ve poodle kırması Gus yeni doğan su samur yavrusunu görüp St. Croix nehrine altladı.

Guardian’ın aktardığına göre köpeğin sahibi Cleo Young bu yılın başında köpeğinin bir bacağının tümör nedeniyle ampüte edildiğini söyledi. Köpeğinin kemoterapi ve ameliyat sonrası eskisi gibi koşamayacağından endişelenen Young yaşananları şöyle anlattı: “Kıyıya geldiğinde ağzında bir şey vardı. Sonra bir baktık ki küçücük bir su samuruymuş. Ayağımızın ucuna bıraktı. Biz de acilen vahşi yaşam rehabilitasyon merkezine götürdük.”

Roseville Vahşi Yaşam Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yetkililer Gus olmasaydı yavrunun muhtemelen hayatta kalamayacağını belirtti. Henüz suda olmak için çok küçük olan yavru korumaya alındı.

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