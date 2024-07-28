  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Kanser hücrelerinin yüzde 99'unu yok edebilen bir bakteri keşfedildi

» »
Yeni bir araştırma, yaygın bir ağız bakterisinin bazı kanser hücrelerinin erimesine neden olabileceğini ortaya koydu.
Kanser hücrelerinin yüzde 99'unu yok edebilen bir bakteri keşfedildi

Yeni bir araştırma, yaygın bir ağız bakterisinin bazı kanser hücrelerinin erimesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, Fusobacterium olarak bilinen bir bakterinin baş ve boyun kanserleriyle bağlantılı hücrelerin yüzde 99'una kadarını öldürebildiğini keşfettiklerini açıkladı. 

Bakterinin ağızda, diş eti hastalıkları ve plak birikimiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan yaygın bir bakteri olduğu belirtildi. 

King's College London'daki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmanın sonucunda, Fusobacterium'un baş ve boyun kanseri için "toksik" olduğu ve laboratuvar ortamında kanser hücrelerine saldırarak kısa sürede yok ettiği ispatlandı. 

Bulgular, Cancer Communications dergisinde bir makalede de yayınlandı. 

Bulguların, ağız, gırtlak, burun ve sinüs bölgesindeki kanserleri kapsayan baş ve boyun kanserli hastaların tedavisine ışık tutması umuluyor.

Uzmanlar, baş ve boyun kanserinde son 20 yılda çok az tedavi edici ilerleme kaydedildiğini belirterek, bunun özellikle heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB, deniz ve havuz analizlerinin şeffaf şekilde açıklanmasını istedi11 Temmuz 2024 Perşembe 14:27
  • Ölürken beynimizde ne oluyor?04 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
  • Çocuklukta sağlıklı beslenme demansı önlüyor02 Temmuz 2024 Salı 20:36
  • ‘Rezil olacağım’ düşüncesi sosyal anksiyeteyi tetikliyor!29 Haziran 2024 Cumartesi 19:14
  • Sahte içki nasıl öldürüyor?27 Haziran 2024 Perşembe 22:36
  • Bakanlık 5 kuralı sıraladı: Yaz aylarında besin güvenliği nasıl sağlanır?27 Haziran 2024 Perşembe 20:31
  • Özellikle kalp ve diyabet hastaları risk altında!27 Haziran 2024 Perşembe 11:38
  • Bilim insanları, bazı kişilerin neden COVID olmadığını buldu21 Haziran 2024 Cuma 19:24
  • Domates ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı21 Haziran 2024 Cuma 13:25
  • Aşırı sıcaklar beyin ve damar hastalıkları riskini artırıyor20 Haziran 2024 Perşembe 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti