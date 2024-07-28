Kanser hücrelerinin yüzde 99'unu yok edebilen bir bakteri keşfedildi

Yeni bir araştırma, yaygın bir ağız bakterisinin bazı kanser hücrelerinin erimesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, yaygın bir ağız bakterisinin bazı kanser hücrelerinin erimesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, Fusobacterium olarak bilinen bir bakterinin baş ve boyun kanserleriyle bağlantılı hücrelerin yüzde 99'una kadarını öldürebildiğini keşfettiklerini açıkladı.

Bakterinin ağızda, diş eti hastalıkları ve plak birikimiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan yaygın bir bakteri olduğu belirtildi.

King's College London'daki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmanın sonucunda, Fusobacterium'un baş ve boyun kanseri için "toksik" olduğu ve laboratuvar ortamında kanser hücrelerine saldırarak kısa sürede yok ettiği ispatlandı.



Bulgular, Cancer Communications dergisinde bir makalede de yayınlandı.

Bulguların, ağız, gırtlak, burun ve sinüs bölgesindeki kanserleri kapsayan baş ve boyun kanserli hastaların tedavisine ışık tutması umuluyor.

Uzmanlar, baş ve boyun kanserinde son 20 yılda çok az tedavi edici ilerleme kaydedildiğini belirterek, bunun özellikle heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti.