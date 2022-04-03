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Kanser için umut ışığı: Tedavi için hücre yapısı kullanılacak

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İngiliz bilim insanlarının ortaya koyduğu yeni çalışma, kanser hastaları için yeni bir umut ışığı doğurdu.
Kanser için umut ışığı: Tedavi için hücre yapısı kullanılacak

Londra merkezli Protein Degradasyonu Merkezi’nin ortaya koyduğu çalışmalar, kanser hastalığı için farklı çözüm yöntemleri ortaya koyuyor.

Merkezin ortaya koyduğu çalışmalara göre, kanser tedavisinde zararlı proteinleri belirlemek için vücudun hücresel atık imha işlevi kullanılacak. Guardian’da yer alan habere göre, bazı ilaçların şimdiden umut verici sonuçlar verdiğini söylenirken yakın gelecekte bu tekniği kullanacak yeni merkezlerin açılmasıyla yeni ilaçların sayısının da artması bekleniyor.

Araştırma hakkında konuşan merkezin başkanı Profesör Ian Collins, birçok modern kanser ilacının zararlı proteinlerin işlevini bloke ederek çalıştığını söyledi. Uyguladıkları tekniğin farklı olup zararlı proteinleri tamamen yok ettiğini belirtti.

“HÜCRELERİ KANSER İÇİN YÖNLENDİREBİLİYORUZ”

Collins sözlerini, “Hücrelerimiz, zararlı proteinleri ortadan kaldırmak için oldukça verimli bir tekniği bulunuyor. Bu, vücudun günlük işinin de bir parçasıdır. Bununla birlikte, hücrelerimizin protein bozma süreçleri yalnızca belirli sayıda proteini tanır.”

“Bilim şimdi bu sayıya eklemenin bir yolunu buldu. Hücrenin normalde dokunmayacağı, ancak şimdi zararlı olduğunu ve tümör gelişimine dahil olduğunu fark ettiğimiz yeni proteinlere işaretler koyuyoruz. Ve hücrelerimize şunu söylüyoruz: Lütfen bu zararlı proteini çıkardığınız çöp kutusuna ekler misiniz?” diye sürdürdü.

Bu yaklaşımın erken bir örneği, kan kanseri miyelomunu tedavi etmek için kullanılan ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilen protein parçalayıcı ilaçlar tarafından sağlanıyor.

Collins, belirli ilaçların, kanseri teşvik etme işlevini yerine getirmeye devam edecek bir molekülü tam olarak belirleyebileceğini söyledi… “Esasen, hücrenin atık imha makineleri tarafından görünür hale getiriyor. Onu bertaraf edilmesi için işaretliyor ve parçalanıp yok edilmesini sağlıyor” diye ekledi.

“Şu anda, yeni kanser ilaçları geliştirmek için protein yıkımını kullanmaya odaklanılıyor. Ancak, gelecekte bu tekniğin diğer hastalık türleriyle mücadele için ilaçlar geliştirmek için kullanılacağını umuyoruz. Güçlü bir potansiyeli ve vaadi var” diyerek sözlerini tamamladı.

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