Kanser ilacı eksikliği hastaları tedirgin etti!

Eczane Dairesi Müdürü, Ayşe Gökyiğit’in, İhalenin bir buçuk ay sonra sonuçlanacağını belirtirken, ilaçsız kalan hastaların çaresizlik içerisinde kaldığı dile getiriliyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, onkoloji servisinde kullanılan Keytruda isimli ilaç, 4 haftadır eksik ve devlet eczanesinde yok. Eczane Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, ihaleye çıkılacağını ancak ihalenin 1.5 ay sonra sonuçlanacağını söyledi. Peki bu insanlar ölsün mü? Bu durum kimsenin umrunda değil. Günah bu insanlara dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bakanlığa yakın bazı kişiler, 3 haftadır bakanlığı arayıp, ilaç ile ilgili erken ihaleye çıkılması gerektiğini söylüyor. Özellikle Kamu İş’e bağlı üyelerin yakınları sürekli ilaç ile ilgili bilgi almak için kapıları aşındırıyor. Sanırım bukadar da umursamazlık olmaz. Bu hasta insanlara günah. Herkes çaresiz ve moralsiz. Çünkü bu ilaçları sadece bir depo getirebilir. İlaç Eczane Dairesi hasta sayısı 17’den 50’ye çıktı diye Onkoloji doktorlarını suçluyor. Sanki herkes kanser olsun diye sırada beklermiş gibi yanlış tavır sergileniyor ifadesinde bulundu.