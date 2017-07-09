Kanser riski taşıyan benlerdeki 6 önemli değişim

Kahverengi, siyah, mavi veya cilt renginde... Hemen herkesin vücudunda irili ufaklı benler mutlaka oluyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Estetik – Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. E. Çiğdem Karadağ, benlerin ayda bir düzenli olarak kontrol edilmesinin ve en ufak bir şüphede hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bu konuda önemli bilgiler verdi…

BENLERDEKİ DEĞİŞİMİ GÖZLEMLEYİN

Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor. Bu artışta güneş ışınlarına daha fazla maruz kalma, çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ile ozon tabakasında meydana gelen hasar başlıca sebepleri oluşturuyor. Tanısı geç dönemde konulduğunda uzak organlara yayılma riski diğer cilt kanserlerine oranla daha yüksek oluyor ve tedavi şansı oldukça düşüyor. Erken evrede yakalandığında ise tedavi şansı yüzde 85-99 gibi yüksek bir oran. Malign melanomun ilk belirtisi bende gelişen bir değişiklik veya yeni çıkan bir ben olabiliyor. Dolayısıyla benlerde oluşan değişikliklerin göz ardı edilmemesi çok önemli.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Yeni oluşan bir ben ya da ciltte renk değişiklikleri (siyah ya da kahverengi) varsa ya da mevcut bende aşağıda yer alan değişiklerden biri bile oluştuysa zaman kaybetmeden hekime görünmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor.

*Gittikçe büyüyorsa,

*Şekli değişiyorsa, (düzensiz olması)

*Rengi değişiyorsa, (siyah ya da kahverengi)

*Kaşıntılı-kanamalı ise,

*Üzeri kabuk bağlıyorsa ya da iltihap görüntüsü varsa,

*3 ya da daha fazla tona sahip ise melanoma belirtisi olabiliyor.

GÜNEŞ IŞINLARI BENLERİ KANSERE DÖNÜŞTÜREBİLİR

Vücudumuzdaki bir benin kansere dönüşmesi için travmaya maruz kalması gerekiyor. Günümüzde bu travmaların oluşmasında başrolü ise güneş ışınları oynuyor. Bu yüzden yaz aylarında benlerin kansere dönüşme riski artıyor. Bu nedenle özellikle yaz mevsiminde güneşin çok dik geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında güneş temasından kaçınmanız son derece önemli.