Kanser riskini yarı yarıya azaltan içecek açıklandı

MedicalXpress’in aktardığına göre, bilim insanları 7.5 yıl boyunca yaklaşık 472 bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Aralarından yüzde 75’ten fazlasının düzenli olarak kahve tükettiği belirtildi.

Araştırma, öğütülmüş veya hazır kahve seven insanların, kahve içmeyenlere göre karaciğer kanserinin en yaygın şekli olan hepatoselüler karsinom riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koydu.

Kahve tüketen gönüllülerin diğerlere göre daha sık sigara içtiği ve alkol tükettiği, kolesterol oranının da daha yüksek olduğu, ama bunun kansere yakalanma şansını artırmadığı kaydedildi. Bununla birlikte bu grubun diyabet, siroz, safra taşı ve mide ülseri gibi hastalıklara yatkınlığı da olmadığı ifade edildi.

Araştırmacılara göre, kahvenin organizma üzerindeki olumlu etkinin sebebi, yüksek oranda antioksidan ve kafein içermesi. Bununla birlikte bilim insanları, kötü huylu tümörleri öncelikle sağlıklı yaşam biçiminin önleyebileceğini hatırlattı.

Araştırmacılardan bir olan Queen's Belfast Üniversitesi Halk Sağlığı Merkezi'nden lisansüstü araştırma öğrencisi Kim Tu Tran, “Kahve tüketmek; sigarayı bırakmak, alkolü kesmek veya kilo vermek kadar sizi karaciğer kanserine karşı korumaz” dedi.