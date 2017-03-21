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Kanser savar besinler

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Kanser savar besinler
Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan kanserden korunmak için hayatımızda yapmamız gereken değişiklikleri ve kanser savar besinleri öğrendik…

Kanserden korunmak için bu önerileri dikkate alın!

•   İdeal ağırlığınızı koruyun. Bu konuda problem yaşıyorsanız mutlaka bir uzmanın kontrolünde beslenme programınızı gözden geçirin ve egzersizi hayatınıza dahil edin.

•    Lifli gıdalarla beslenin.

•    Nitrit, nitrat gibi katkı maddeleri içeren şarküteri ürünlerinden (özellikle füme etler), salamura, turşu gibi aşırı tuzlanmış yiyeceklerden uzak durun.

•    Total yağ alımını azaltmak için yağlı et ve kızartmaları beslenme programınızda en aza indirin. Kırmızı etten gelen günlük enerjiniz %10’un üzerine çıkmamalı. Mümkünse buğulama yöntemiyle pişirilen balık tüketin.

•    Kızartma, kavurma, mangal gibi dumanlanmış yöntemlerle yapılan yiyecekleri yemeyin.

•    Çay ve kahveden vazgeçmeyenlerdenseniz şeker yerine pekmez, bal gibi tatlandırıcıları kullanmayı deneyin.

•    Alkol, sigara ve katkı maddelerinden uzak durun.

 

Bu besinleri hayatınıza dahil edin!

•    Diyetinize karnabahar, brokoli, marul, kıvırcık, salatalık, pazı, asma yaprağı, karnabahar, pırasa, lahana, ıspanak, Brüksel lahanası gibi hardallı sebzeleri ekleyin.

•    Turunçgiller, havuç ve domatesi daha fazla tüketerek vücudunuzun C, E ve A vitaminleri ve Selenyum ihtiyacını karşılayın.

•    Kurubaklagil ve yağlı tohumları daha sık tüketin.

•    Leblebi, kestane, badem, fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişleri sağlıklı atıştırmalıklar olarak hayatınıza dahil edin.

•    Beyaz ekmek yerine tam buğday, kepekli ve çavdarlı ekmek tüketin.

•    Sarımsak, soğan, arpacık soğan, nane, şalgam, turp,  tere, roka, biber, bakla, kabak, bamya, mantar, patlıcan, enginar, maydanoz, gibi sebzeleri sık sık tüketin.

•    Yağsız peynir, çökelek, yoğurt gibi süt ürünlerini sofranızdan eksik etmeyin.

•    Meyve yemeyi alışkanlık haline getirin. Portakal, greyfurt, limon, elma, armut, ayva, erik, böğürtlen, kızılcık, kiraz, vişne, çilek, kavun, karpuz, üzüm, incir, nar, dut, muz, hurma, yeni dünya gibi her renkten meyveyi mevsimine göre tüketin.

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