Kanser Sürecindeki Çocuklar için Yaza Veda Etkinliği düzenliyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve İngiltere’de kurulmuş olan Tanyel’s Smile Vakfı, 11 Eylül tarihinde kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yönelik yaza veda etkinliği gerçekleştirdi.

. Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de günübirlik gerçekleştirilen ve çocukların tüm giderlerini Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın üstlendiği organizasyon, zorlu geçen kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine muhteşem bir moral oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, her yıl üye çocuklarına yönelik organize ettiği tatil organizasyonunu 2 seneden sonra 11 Eylül tarihinde Tanyel’s Smile Vakfı işbirliği ile gerçekleştirerek, kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin keyifli vakit geçirerek moral bulmalarını sağlamıştır. 96 kişinin katılım gösterdiği etkinlik, Vakfın üye çocukları ve ailelerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Vakfı yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çocuklar ve aileler, içinde bulundukları bu zorlu süreçten bir nebze de olsa uzaklaşarak gün boyunca gerek Acapulco Hotel’in animatörleriyle gerekse tesiste bulunan birbirinden eğlenceli, motivasyon artırıcı olanaklarla muhteşem saatler geçirdi.

Tüm faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdüren Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Tanyel’s Smile Vakfı yetkilileri, çocukların tüm giderlerine sponsor olarak onlara muhteşem bir armağanda bulunan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na gösterdikleri sosyal sorumluluk örneği için teşekkür ederek, belge takdim etti.