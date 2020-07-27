Kanser tanısında son gelişme: 4 yıl öncesinden haber verecek

Üsküdar Üniversitesi SHMYO Öğretim Üyesi, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, kanserin erken tanısı konusunda yapılan önemli bir çalışmanın müjdesini verdi.

Çalışmanın, Çin’de bulunan Fudan Üniversitesi'nde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Sönmez, “Projeyi yöneten önemli isimlerden biri olan Prof Kun Zhang, Amerika'da Kalifoniya Üniversitesinden. Ayrıca Çin'de Singlera Genomics adlı startup firması da çalışmaya dahil.” bilgisini verdi.

123 BİN KİŞİ ARAŞTIRILDI

Şu an yapılan kanser taramalarında, kanser tanısı almış hastaların tümör belirteçlerinin saptanabildiğini aktaran Prof. Dr. Sönmez, çalışmanın önemini şöyle aktardı:

Bu çalışmada ise henüz belirti göstermeyen, kanser olduğu bilinmeyen insanların kan örneklerinden, 4 yıl sonra olacağı kanserin öngörülmesi amaçlandı. Kan sirkülasyonunda dolaşan tümör DNA'sını saptayarak uygulanan bu yönteme DNA metilasyon deniyor. Bu kan testine ise Panseer ismi verilmiş.

Yaşı 25 ile 90 arasında değişen 123 bin sağlıklı kişinin, saklanmış kan örnekleri üzerinde çalışma yapılmış. Bu kişilerden 110 bin 501'inde 10 yıl içinde kanser gelişmemiş.

Sonrada çalışmaya Çin'de en çok görülen 5 kanser türü gelişen insanlar dahil edilmiş. ‘Test anlamlı mı?’ diye normal insanların da kanlarına bakılmış.

Özetle şöyle denebilir: 605 asemptomatik kişiden 191'inde sonradan bu 5 kanser türü gelişenlerde, yüzde 95 doğrulukla 4 yıl önceden bu testle kanser varlığı saptanmış.

HANGİ KANSER TÜRLERİ ERKEN SAPTANDI?

Çalışma Çin'de gerçekleştirildiği için Çin' de en çok ölüme yol açan 5 kanser türü seçilmiş: Mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ve karaciğer kanserlerinde çalışma yapılmış.

Yani çalışma şu an sadece 5 kanser türü için söz konusu. Ama kanserin bir DNA'sını saptamaya yönelik bir test olduğu için aynı mantıkla ileride tüm kanser türlerinde kullanılabileceğini düşünüyorum.

BU TEST NE ZAMAN UYGULANACAK?

21 Temmuz'da Nature Comminication adlı saygın dergide makale olarak yayınlandı. Biraz daha geniş serilerde doğrulandıktan sonra test olarak onaylanması çok uzun sürmeyecektir. İlk olarak aile hikayesi olan riskli grupta, sonra ise rutin olarak kullanılacağını düşünüyorum. Net tarih vermek zor.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ?

“Kanserde erken tanı hayat kurtarıcıdır.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Sönmez, erken dönemde yakalanan kanserin ameliyatla tamamen çıkartılabilir veya kemoterapi ile tedavi edilebilir olduğunu vurguladı.

“Böylece hastalık metastaz yapmadan, ileri aşamaya geçmeden tamamen tedavi etme şansınız olur. Mesela erken dönemde yakalan bir kanser de ortalama 5 yıllık yaşam beklentisi yüzde 91 iken, geç fazda yüzde 26'ya düşer.” açıklamasını yapan Prof. Dr. Sönmez, bu test sayesinde söz konusu kanser türlerinin bir kısmında tamamen tedaviye olanak sağlanacağını duyurdu. Çalışmanın diğer kanser türlerinde ise hem yaşam süresini uzatacak hem de ağır komplikasyonları azaltılmasında önemli etkisi olacağını belirten Prof. Dr. Sönmez şu mesajı verdi: Unutmayalım kanserde ne kadar erken tanı, o kadar uzun yaşam ve tedavi şansı demektir.