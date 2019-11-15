  • BIST 105.380
  • Altın 270,684
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kanser tedavisi: "Bazı bitkisel ilaçlar 'yarardan çok zarar veriyor"

» »
Kanser uzmanları, bazı bitkisel ilaçların kanser hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle doktora danışmadan alternatif bitkisel ilaçlara yönelmemek gerektiği uyarısında bulundu.
Kanser tedavisi: "Bazı bitkisel ilaçlar 'yarardan çok zarar veriyor"

Kanser uzmanları, bazı bitkisel ilaçların kanser hastalarının tedavisini olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle doktora danışmadan alternatif bitkisel ilaçlara yönelmemek gerektiği uyarısında bulundu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen İleri Düzey Meme Kanseri konferansına katılan uzmanlar, bu ilaçların kemoterapi ve hormon tedavisini olumsuz etkileyebileceğini ve yaraların iyileşmesini geciktirebileceğini söyledi.

Konferansta konuşan Portekizli Profesör Maria Joao Cardoso, kanser tedavisini yürüten doktorların çoğu kez hastaların kendi başına aldıkları bitkisel ilaçlardan haberdar olmadıklarını belirtti.

Her beş meme kanseri vakasından birinde kanserin cilde yayılarak yaralara yol açtığı, hastaların kullandığı bitkisel kremlerin ise yaraların iyileşmesini geciktirdiği ifade ediliyor.

Cardoso, "Cilde yayılmış olan kanser vakalarında hastaların alternatif bitkisel ilaçlara yönelmeden önce doktora danışması çok önemli" dedi.

Hangi bitkisel ilaçlardan kaçınmalı?

Sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginko, ginseng, akdiken, at kestanesi gibi bitkisel ürünler kanın pıhtılaşmasını geciktiriyor.

Birçok hastanın, tedaviye yardımcı olması umuduyla bu tür ilaçlar kullandığını söyleyen Cardoso, "Bu bitkisel ilaçlar ve kremler kanser tedavisini olumsuz etkileyebilir. Bunların içerdiği maddeler oldukça karmaşık olup bazıları tedavinin etkisini azaltıcı veya yaranın iyileşmesini geciktirici özellik taşıyor. Bazı ürünler, yararının iyileşmesi için gereken pıhtılaşmayı azaltıyor" diye konuştu.

Cardoso, bu ilaçların bazı durumlarda yarardan çok zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hastaların internetten yanlış bilgi edinme ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka doktora danışmak gerektiği vurgulanıyor.

İngiltere'deki Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) sitesinde, bazı tamamlayıcı ilaçların, geleneksel tedavilerin etkisini azaltabileceği, kanser ilaçlarının vücutta parçalanmasını etkilediği için tedavi sırasında greyfurt ve portakaldan kaçınmak gerektiği ifade ediliyor.

Ancak yoga, akupunktur ve Reiki gibi aktivitelerin hastaların stresle baş etmesine yardımcı olabileceği ve yaşam kalitesini artırabileceği belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pasif sigara içiciliği akciğer kanseri riskini artırıyor15 Kasım 2019 Cuma 21:43
  • Fazla MR- Tomografi çektirmek kanser riski demek15 Kasım 2019 Cuma 21:42
  • Profesör: Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski süratle azalmaya başlar14 Kasım 2019 Perşembe 23:02
  • Bugün 14 Kasım Diyabet Günü14 Kasım 2019 Perşembe 10:52
  • LTB: Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarının suları temiz13 Kasım 2019 Çarşamba 16:41
  • 14 Kasım Diyabet Günü… Tabipler Birliği: "Ülkede görülme sıklığı giderek artan kronik bir hastalık"13 Kasım 2019 Çarşamba 15:08
  • Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi11 Kasım 2019 Pazartesi 18:33
  • Kanser riskini yarı yarıya azaltan içecek açıklandı09 Kasım 2019 Cumartesi 19:22
  • ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu09 Kasım 2019 Cumartesi 16:40
  • Aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla (Çalışma)09 Kasım 2019 Cumartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti