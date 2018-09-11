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Kanser tedavisinde çığır açacak ilaç

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İspanya'da bir grup bilim insanı, kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesini (metastaz) engelleyen bir ilaç geliştirdi.
Kanser tedavisinde çığır açacak ilaç

Sant Pau Biyomedikal Araştırma Enstitüsü ile Barcelona Üniversitesi uzmanları, kanser hücresinin yayılmasını engelleyen bir ilaçgeliştirdiler. İlacı hayvanlar üzerinde deneyen bilim insanları başarıya ulaştı.

YENİB BİR ÇIĞIR AÇACAK

Çalışma kolorektal kanserde metastazın önlenmesi için yeni bir çığır açacak. Yapılan açıklamaya göre ilaç nanotıp, metastatik kök hücrelerde bir reseptörü tanımlayan, ilacı yöneten ve sadece bu hücreleri yok eden bir drone gibi çalışıyor. Bu ilaç sadece metastatik tümör hücreleri üzerinde hareket ederek genel tedavilerle ilişkili genel toksisiteyi önlüyor ve sağlıklı hücreleri koruyor.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Araştırma umut verici olmasına rağmen hâlâ erken bir aşamada. Ekibin Başkanı Arjantinli Başkan Ubaldo Alfredo Gualdrini, "Her ne kadar yeni araştırmanın yayılmasını teşvik etsek de bu bilgi henüz taze. Çünkü ilacın klinik bir pratiği henüz yok" açıklamasında bulundu.

ŞU ANDA KABUL EDİLMİŞ BİR İLAÇ YOK

Dünyada kanser hastalarında ölümün ana nedeni metastatik yayılım olarak kabul ediliyor. Halen metastatik kök hücreleri seçici olarak ortadan kaldıran kabul edilmiş bir ilaç bulunmuyor.

İlaç, kolorektal kanser ve akut miyeloid lösemi üzerinde test edildi. Bu nedenle yeni ilaç, insanlarda test edildikten sonra yüksek bir klinik etkiye sahip olacak.

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