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Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti

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ABD’de kanser tedavisi üzerine yeni çalışma yayımlandı. 18 rektum (kalın bağırsak) kanseri üzerine yapılan araştırmada, altı ay boyunca üç haftada bir doz ilaç verilen katılımcıların tamamının hastalığının iyileştiği belirtildi.
Kanser tedavisinde ilk: Bütün hastalar iyileşti

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, 18 rektum kanseri hastasının ilaç denemeleriyle tamamen iyileştiği açıklandı.

New England Journal of Medicine'de yayınlanan ve ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından desteklenen araştırmada, kanser hastalarının fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiçbir belirtiye rastlanmadığı ve tamamen iyileştikleri belirtildi.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan makalenin ortak yazarı ve Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog olan Dr. Andrea Cercek, çalışma ile ilgili “Çok fazla mutluluk gözyaşları vardı” dedi.

HER DOZ İLAÇ 184 BİN TL

Çalışmada 18 rektum kanseri hastasına üç haftada bir doz ilaç verilirken, altı ay boyunca tedavinin sürdüğü ve her doz ilacın 11 bin dolar (yaklaşık 184 bin TL) olduğunun altı çizildi.

Altı aylık ilaç tedavisinin ardından hastalar 12 boyunca takip edilirken, sürecin sonunda herhangi bir kanser hücresi ve belirtisi tespit edilmediği aktarıldı.

Araştırmanın halihazırda küçük bir grup üzerinde denendiği ve ilerleyen zamanlarda daha büyük gruplarla gerçekleştirileceği vurgulandı.

“KANSER TARİHİNDE İLK KEZ OLUYOR”

Makalenin yazarı Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Luis A. Diaz Jr. ise, bir tedavinin bütün hastalarda kanseri tamamen yok ettiği başka bir çalışma bilmediğini söylerken, “Bunun kanser tarihinde ilk kez olduğuna inanıyorum” dedi.

Çalışmada Dostarlimab adı verilen ilacın kullanıldığı belirtilirken, üzerine çalışılan ilacın kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağladığı bildirildi.

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