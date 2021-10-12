Kanser tedavisinde umutlandıran keşif

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) bir immünoterapi ilaçları kokteylinin ölümcül hastalardaki tümörleri yok edebileceğini keşfetti. Ölmek üzere iken kanseri yok olan hastalar yeniden yaşama döndü.

Yeni tedavi ile gırtlak kanseri tümörleri yok ediliyor.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'deki araştırmacılar, çığır açan bir çalışmaya imza attı.

Hazırlanan immünoterapi ilaçları kokteyli, hastaların kendi kanser hücrelerini öldürmek için bağışıklık sistemlerinden yararlandı ve olumlu sonuçlara ulaştı.

Bilim insanları nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, ölümcül hastalığı olan gırtlak kanseri hastalarında tümör boyutunda bir azalmaya yol açtığını buldu.

Birçok hastada doktorlar hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştü.

Dört yıl önce ölmesi beklenen bir hastada tümör tamamen kayboldu.

77 yaşındaki hasta artık kanserden kurtuldu ve eşiyle birlikte bir gemi yolculuğuna çıktı.

Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, çeşitli gelişmiş kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunu kanıtlayabileceğine inanıyor.

İlaç kombinasyonunun diğer denemelerinden elde edilen sonuçlar, daha önce ölümcül böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için de benzer faydalar göstermişti.

Yan etkisi kemoterapiden az

Bilim insanları hastaların uzun vadeli hayatta kalma şanslarını artırmanın yanı sıra, immünoterapi tedavisinin, ileri safhada kanseri olan birçok hastaya sunulan standart tedavi kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiyi tetiklediğini söyledi.

Uzmanlar ölmekte olan bin hasta üzerindeki faz 3 denemesinden elde edilen sonuçların erken ancak anlamlı olduğunu ve birçok hastanın daha uzun yaşamasına yol açtığını bildirdi.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 12 bin kişiye baş ve gırtlak kanseri teşhisi konuyor.