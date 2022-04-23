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Kanser tedavisinde yeni keşif… Genetik mutasyonlar inceleniyor

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İngiliz araştırmacılar, kanserin nedenlerine işaret eden ve daha iyi tedaviler hakkında umutları artıran 58 yeni genetik ipucunu inceledi.
Kanser tedavisinde yeni keşif… Genetik mutasyonlar inceleniyor

Bilim insanları, İngiltere’de kanserli 12.000’den fazla kişinin gen ve kromozomlarına baktılar. DNA’larında mutasyon imzaları adı verilen 58 yeni model tespit ettiler ve bu da uzmanlara bu bulguların “yeni kanser suçluları” olduğunu düşündürdü.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar, söz konusu keşfin ışığında yapılacak çalışmaların kansere neden olan bu mutasyonları çözmesine izin vereceğini umuyor.

“SUÇ MAHALLİNDEKİ PARMAK İZLERİ GİBİ”

Bilim insanları, sigara veya UV ışığının neden olduğu değişiklikler de dahil olmak üzere, yeni bulgulardan önce sadece 51 mutasyon imzasının farkındaydı. Bu imzaları belirlemek, doktorların her hastanın tümörüne bakmasına ve belirli tedaviler ve ilaçlarla eşleştirmesine de olanak tanıyacak.

Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 375.000 yeni kanser vakası teşhis edilirken, ABD’de 1,7 milyon yeni kanser vakası doğrulanıyor.

Kansere, hücrelerin genomundaki mutasyonlar neden olur ve bu da hücrelerin bir tümör oluşturana kadar kontrolsüz olarak çoğalmasına sebebiyet verir.

Science dergisinde yayınlanan araştırmayı yöneten genom uzmanı Profesör Serena Nik-Zainal, bu kalıpların “suç mahallindeki parmak izleri” gibi olduğunu söyledi.

Nik-Zainal, “Bazen, mutasyon imzalarının ayak izleri olduğu için “kumdaki ayak izleri” benzetmesini kullanıyorum. Bir kumsala baktığınızda, her yerde ayak izleri olabilir. Fakat ayak izlerini detaylı incelerseniz, ayak izlerinin hayvan mı insan mı olduğunu söyleyen özellikler var. Mutasyon imzaları, bu ayak izleri gibidir. Mutasyon kalıplarını ayrıntılı olarak inceleyerek bir şeyin dış etkenlerden mi yoksa hücresel faktörlerden mi kaynaklandığını anlamaya başlayabiliriz” diye ekledi.

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