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Kanser teşhisinde umut veren gelişme

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Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu.
Kanser teşhisinde umut veren gelişme

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu. Bir kan testi ile kanserin varlığı, varsa yayılıp yayılmadığını kolay bir şekilde öğrenilebilecek.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip hastanın kanında metabolit adı verilen kimyasalları ölçerek çalışan yeni bir kan testi geliştirdi.

Test, kandaki 'metabolitleri' ölçmek için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanıyor.

Sağlıklı bireyler, lokalize kanserli kişiler ve metastatik kanserli kişiler, farklı metabolomik profillere sahip.

Kanser teşhisi için ucuz ve uygulanması kolay test, bir hastanın hastalığı olup olmadığını, yayılıp yayılmadığını söyleyebiliyor.

Araştırmacılar, testin bir dizi farklı kanser üzerinde çalıştığını ve spesifik olmayan semptomları olan hastalarda bile hastalığın varlığını tanımlayabildiğini açıkladı.

Testin hem hızlı hem de ucuz olması, erken kanser teşhisinin önündeki engelleri kaldırıyor.

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