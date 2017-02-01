'Kanser Türkiye'de ikinci ölüm nedeni'

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Kalyoncu, kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen bir toplum sağlığı problemi olduğunu belirtti.

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen bir toplum sağlığı problemi olduğunu belirtti.

Kalyoncu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin, normal hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesiyle ortaya çıkan, erken tanı ve korunma stratejileri ile önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Kanserin, dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen bir toplum sağlığı problemi olduğuna işaret eden Kalyoncu, kanser olgularının 2030'a gelindiğinde yıllık 22 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Ali Fuat Kalyoncu, akciğer kanserinin, dünyada en sık görülen ve bu hastalığa bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü, akciğer kanserinin 2012'de toplam 1,8 milyon yeni olgu ile tüm kanserlerin yüzde 12,9'unu meydana getirdiğini bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığının 2012 verilerine göre, akciğer kanseri ülkemizde tüm nüfus ve erkeklerde en sık görülen kanser tipidir, kadınlarda ise beşinci sıklıktadır. Erkeklerde tüm kanserlerin yüzde 21,8'ini, kadınlarda ise yüzde 4,9'unu oluşturmaktadır."

Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel de derneğin 2009'da gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Akciğer Kanseri Haritası" projesinde, her yıl ülkede 29 bin 314 yeni akciğer kanseri olgusu ortaya çıktığının hesaplandığını belirterek, bu kanserin en sık görülme yaşının 60 olduğunu aktardı.

Göksel, "Akciğer kanseri gelişiminden yüzde 80-90 sigara tüketimi sorumludur. Sigara içme süresi, içilen paket miktarı, başlama yaşı ve içilen sigaranın tipine göre risk değişebilmektedir." dedi.