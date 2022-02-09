Kanser Uyarısı Veren Belirtiler

Birçok kadında meydana gelen, şişkinlik, karın ağrısı vb. belirtilerin yumurtalık kanseri habercisi olabileceğini biliyor muydunuz? Doç. Dr. Ahmet Bekir Öztürk, sizler için kanser habercisi olabilecek belirtileri sıraladı.

KANSER UYARISI VEREN BELİRTİLER

Kadınlarda sıkça görülen karın ağrısının yumurtalık kanseri belirtisi olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet Bekir Öztürk, şöyle devam etti:

-Şişkinlik

Birçok kadının ortak sorunu olan şişkinliğe karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini hemen hemen her gün yaşamaya başladıysanız ve birkaç haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize danışın.

-Adet Dönemi Dışında Kanama

Menopoz dönemi öncesi, kadınlar arasında adet dönemi düzensizliklerini görmezden gelme eğilimi ne yazık ki oldukça yaygındır. Ancak bu dönemde gerçekleşen kanamalar, kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar, kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser olan rahim kanserinin belirtisi olabilir.

-İdrar veya Dışkıda Kan

İdrarda görülen kanın hemorid sanılıp hafife alınmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

‘Eğer idrar veya dışkıda kan fark ederseniz hemoroid diyerek geçmeyin. Özellikle dışkıda şekil ve renk değişiklikleri söz konusuysa mutlaka hekiminize başvurun. Muayenenin ardından gerekli görüldüğünde kolonoskopi testi ile probleminizin nedeni ortaya çıkarılabilir.’

-Tat Almada Değişiklikler

Özellikle, sigara içiyorsanız ağzınızdaki değişiklikleri takip edin ve mutlaka diş hekiminize başvurun. Ağız içi veya dil üzerinde oluşan beyaz lekeler ağız kanserinin belirtisi olabilir.

-Cilt Üzerinde Değişiklikleri

Ciltte görülen ani değişiklikler bazen fark edilemeyebilir. Ancak ciltte görülen renk değişikliklerini mutlaka takip etmek gerekir. Eğer aniden deride kanama ortaya çıkarsa, o da kontrol edilmelidir.

-Açıklanamayan kilo Kaybı

‘Birçok kadın, kilo vermeye çalışmadan kilo kaybetmeyi memnuniyet verici olarak düşünebilir. Ancak diyetine dikkat etmediği halde açıklanamayan kilo kaybı, kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.’

-Göğüste Meydana Gelen Değişiklikler

‘Meme muayenesi her kadının aylık periyotta yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. Özellikle meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması gibi meme kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dışında, meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişliğin mutlaka dikkate alınması ve hekime başvurulması gerekir. Aynı şekilde meme görünümünüzdeki değişiklik ya da akıntı da hastalık habercisi olabilir. Bu durumda hekiminize başvurarak muayene olmalı ve mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi yaptırmalısınız.’

-Yutma Zorluğu ve Hazımsızlık

‘Uzun süredir devam eden hazımsızlık, mide ya da yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle diyetinize dikkat ettiğiniz halde geçmeyen bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız, mutlaka hekiminize başvurun. Son dönemlerde ortaya çıkan yutma güçlüğü problemleri yemek borusu ile ilgili problemlerin ya da akciğer kanserinin belirtisi olabilir.’

-Ateş

‘Açıklanamayan ateş grip, enfeksiyon ya da kanserin habercisi olabilir. Özellikle kan kanserlerinin en önemli ve erken işaretlerinden biri de ateştir.’

-Kalıcı Öksürük

‘Grip, alerji ve bazı ilaçların yan etkisi öksürüğe neden olabilir. Ancak 3 ya da 4 hafta gibi uzun süreli devam eden öksürük göz ardı edilmemelidir. Özellikle, sigara içiyorsanız ve uzun süredir devam eden bir öksürüğünüz varsa mutlaka hekiminize başvurun.’

-Yorgunluk

‘Pek çok hastalığa ev sahipliği yapan yorgunluk, kanserin de belirsiz olan belirtilerinden biridir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre yorgunluk lösemi, kolon ya da mide kanserinin erken belirtisi olabilir.’

-Lenf Nodlarındaki değişiklikler

‘Koltuk altı ya da boyun bölgesindeki lenf nodlarında oluşan şişlikleri dikkate alın ve mutlaka hekiminize başvurun. Lenf nodlarındaki değişiklikler, herhangi bir enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi kanserin de habercisi olabilir.’