Kanser'de erkek hastalarda tanı geç, ölüm riski daha fazla

Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu erkek hastalarda kanser teşhisinin daha geç evrelerde yapılmasından dolayı ölüm riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu erkek hastalarda kanser teşhisinin daha geç evrelerde yapılmasından dolayı ölüm riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' kapsamında kanser hastalığına ilişkin topladıkları bilgileri paylaştı.

Üniversite hastanesinde 1992-2017 yılları arasında 117 bin 139 kanser verisinin toplandığını belirten Haydaroğlu, teşhis yapılmasının ardından hastanın 10 yıl daha yaşama ihtimalinin kadınlarda yüzde 61, erkeklerde ise yüzde 37 olduğunu açıkladı.

Erkeklerde en fazla görülen akciğer kanseri

Haydaroğlu, erkeklerde teşhisin daha geç yapılması ve yaşam oranının daha kısa olması konusunda, "Bunun en önemli nedeni erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülmesidir. Akciğer kanseri sigara kullanımıyla ilişkilidir. Israrla sigara içen hastalarda akciğer kanseriyle beraber görülen farklı kanserler diğer solunum yolu ve mesane kanserleridir." dedi.

Prof. Dr. Haydorğlu ayrıca, erkeklerde en fazla görülen ikinci kanser türünün prostat kanseri olduğunu, ancak bu durumda erken teşhis oranının yüzde 70'lere ulaştığını belirtti.

Kanserli kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşıyor

Diğer yandan kadınlarda görülen kanser hastalıklarının en çok tiroid ve meme kanseri olduğunu da söyleyen Haydaroğlu, bu kanser türlerinde sağ kalma ihtimalinin diğerlerine göre en yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Haydaroğlu'nun açıklamalarındaki bir diğer bilgi ise yıllara göre kanser görülme oranlarındaki doğrusal artış oldu.