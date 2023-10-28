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“Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi,  UBP Kadın Kolları ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Farkındalık yürüyüşü Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel himayelerinde
“Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi

Başbakan Ünal Üstel de yürüyüş öncesinde etkinliğe katılarak destek belirtti.

Zerrin Üstel etkinlikte yaptığı konuşmada meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğin  önemine vurgu yaptı ve “Kadın kollarımıza, Lefkoşa ilçemize ve etkinliğe katılan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu tarz etkinliklere katılarak  farkındalığı hissedelim ve hissettirelim” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de düzenlenen etkinliğin anlamının büyük, temasının ise çok güçlü  olduğuna dikkat çekti.
Kocaismail,   Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi tarafından hazırlanan ve üzerinde “Erken fark edersen çok şey fark eder” sloganı ile Türkçe ve İngilizce olarak herkesin kendi kendini muayene edebileceği “Self-Check” karekod uygulamasının tanıtımını içeren broşürlerin dağıtılmasının  güne ayrı bir önem kattığını ifade etti. Kocaismail, konuşmasında Başbakan Ünal Üstel’e de teşekkür ederek,  Üstel'in göreve gelmesinin ardından özellikle ilaç temini konusunda yapılabilecek her şeyi yapmaya ve sıkıntıları aşmaya çalıştığını vurguladı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan ise tüm kadın kolları temsilcileri ile erken teşhise dikkat çekmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.
Savaşan, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgilendirme broşürleri ile sadece Kıbrıs’ta yaşayanlar için değil, herhangi bir sebeple Kıbrıs’ta bulunan herkese erken teşhisin hayat kurtardığının anlatılmasının hedeflendiğini kaydetti.
UBP olarak ülkemizde ve dünyada ölümlere en fazla neden olan meme kanserine dikkat çekmek ve bunun önüne geçebilmek için alınabilecek tedbirler hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Savaşan, herkesin Self-Check uygulamasına girerek bu uygulama hakkında ailelerini ve  sevdiklerini de bilgilendirmesini istedi. 


Yürüyüş öncesinde basına kısa bir demeç veren  Başbakan Ünal Üstel ise UBP Kadın Kolları, UBP Lefkoşa İlçesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teşekkür ederek, sağlıkta farkındalık yaratmak adına   düzenlenen bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.
Ulusal Birlik Partisi’nin iktidara geldiği günden itibaren sağlığa büyük önem gösterdiğini de vurgulayan Üstel,  özellikle kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu söyledi.
Başbakan Üstel, “Bugün dünyaya baktığımızda her gün  kanser türleri sayısının ,özellikle de meme kanseri sayısının arttığını görmekteyiz. Halkımızı, kadınlarımızı bilinçlendirmek adına bu önemli  etkinliğin düzenlenmesi için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum ” dedi.

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