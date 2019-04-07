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Kansere karşı hangi vitaminler iyi gelir?

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Dünyada kalp hastalıklarından sonra en büyük ölüm nedeni olarak karşımıza kanser çıkıyor. Kanserle mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlerle başlıyor.
Kansere karşı hangi vitaminler iyi gelir?

Dünyada kalp hastalıklarından sonra en büyük ölüm nedeni olarak karşımıza kanser çıkıyor. Kanserle mücadele, hastalık ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemlerle başlıyor. Bu noktada kanserojen maddeleri etkisiz hale getiren ve kansere karşı kalkan oluşturan C vitamini önemini bir kat daha arttırıyor.

C vitamininin antibiyotik ile kombine edilerek verildiğinde kanser tedevisinde etkin olarak kullanıldığını belirten Ageless Clinic Koruyucu Tıp Uzmanı Ali Fuat Aytekin, bu yöntemin dünya çapında yayılmaya başladığına dikkat çekti.

640xauto-(3)-005.jpgTürkiye'de her yıl yaklaşık 170 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Bu hastalıkla mücadelede en önemli etken ise erken teşhis. Bilim insanlarının kanser tedavisine yönelik yeni yöntemleri hastalığın tedavisine yeni bir boyut getiriyor. Son olarak ülkemizde de uygulanmaya başlayan C vitamin ve antibiyotik kombini yöntemi başarılı sonuçlarıyla hastalara umut oluyor. Araştımalara göre bu tedavi yöntemi, kanser hücrelerine hasar verirken DNA yapılarını tahrip ettiği ve öldürdüğü gözlenmiştir.

BU YÖNTEM KANSER HÜCRELERİNİ AÇ BIRAKIP BOZUYOR

C vitamini ile antibiyotik kombinli tedavi yönteminin hastalarına büyük ümit olduğunu belirtenAgeless Clinic Koruyucu Tıp Uzmanı Ali Fuat Aytekin, “Şu ana kadar bize başvuran 5 kanser hastasının tümü bu yöntemle tedavi edildi. Bunlardan 2'si meme kanseri diğerleri ise servikal kanser, lenfoma ve kalın bağırsak kanseriydi. Burada antibiyotik olarak tetrasiklin adlı antibiyotiğin damardan yapılan formu olan doksisiklin kullanılıyor. Antibiyotiği damardan verdikten sonra çok yüksek doz C vitiamini kullanılıyor. Damar yoluyla verilen 60-70 gram C vitamini kanser hücrelerindeki şeker metabolizmasını bozuyor ve onları aç bırakıyor.Yüksek doz antibiyotikte ise bakterilerin mitekondrilerini ve DNA’larını tahrip edip beslenmelerini bozarak ölmelerini sağlıyor’’ dedi.a

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