Kansere neden olan yiyecekler neler mikrodalgada patlamış mısır onlardan biri!

Çağın hastalığı kanserden korunmanın en önemli yollarından biri yediklerimize dikkat etmek. İşte kansersiz yaşam için tüketmemeniz gereken besinler!

Her gün tükettiğimiz gıdalar kansere davetiye çıkarıyor olabilir. Yiyeceklerin pişiriliş şekli, içerdikleri kanserojen maddeler besinleri adeta zehre dönüştürüyor. Kanserden korunmak için işlenmiş, genetiği değiştirilmiş, trans yağ ve koruyucu maddeler içeren yiyeceklerden uzak durmak şart. Daha sağlıklı bir yaşam için aşağıda sıraladığımız besinleri sofranızdan uzak tutun!

Cips

Cipste yüksek derecede yağ ve sodyum içermesinin yanında vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerdeki sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Mikrodalgada patlamış mısır

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

İşlenmiş ve tütsülenmiş etler

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Trans yağlar-hidrojenize yağlar

Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

Çiftlik somonu

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

GDO'lu gıdalar

Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliyeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda (soya fasulyesi, buğday ve mısır) GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasakladı.

Beyaz un

Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.

Yapay tatlandırıcılar

İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşür.

Alkol

Fazla tüketilen alkolün ağız, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.

Salamura gıdalar

Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.

Sıcak içecekler

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 C olarak açıklıyor.

Kansere neden olan bu yiyeceklerin birçoğu, düzenli olarak yediğimiz birçok üründe bulunan bileşenlerdir. Onlardan kaçınmayı düşünmek, özellikle günlük yaşamın stresini hafifletmeye yardımcı olan yiyeceklerden vazgeçmek zor olsa da daha sağlıklı beslenmelisiniz.