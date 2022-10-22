Kansere neden oluyor! Kuru öksürük, göğüs ve sırt ağrısı ile ortaya çıkıyor

Kanser vakaları hızla artıyor. Birçok hastalıkta olduğu gibi, kanserde de erken tanı hayat kurtarıyor. Akciğer kanseri yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor.

Çağın hatalığı kanser ile ilgili tedavi yöntemleri her geçen gün artıyor. Gelişen teknoloji, hastalığına erken tanı imkanı sağlarken, yapılan tedavilerde de farklı yöntemler uygulanmaya başlandı.

Sanatçı Billur Kalkavan akciğer kanseri tedavisi sırasında, son gördüğü kemoterapi sonrası, vücudunda oluşan mantar nedeniyle hayatını kaybetti. Kalkavan’ın sigara kullanmamasına rağmen akciğer kanserine yakalanması nedeniyle, pek çok kişi akciğer kanserinin nedenlerini araştırmaya başladı.

İnternetin yaygınlaşması, telefon ya da tabletlerden kişilerin istediği bilgiye kolaylıkla ulaşmasının bir sonucu olarak, hastalık belirtileri de internetten araştırılmaya başlandı. Küçük bir rahatsızlığı olan, internetten nedenini sorgulamaya başlıyor. Ancak öksürük ya da farklı şikayetler pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Bu neden hastalıklar ile ilgili internetten araştırma yapmak çoğunlukla doğru sonuçlar vermiyor. Karşılaşılan birçok belirti kanser belirtileri arasında yer alıyor. Bu nedenle sağlık ile ilgili şikayetlerde ilk önce doktora başvurmak hem yaşanacak psikolojik travmaların önüne geçmek, hem varsa hastalıklarla ilgili erken teşhis şansı yakalamak açısından önemli. Özellikle kanser hastalığının erken evrede fark edilmesi düzenli kontrollerle mümkün oluyor. Akciğer kanserinin belirtileri neler, ne zaman doktora başvurmak gerekiyor? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal’a akciğer kanseri ile ilgili merak edilenleri sorduk.

Akciğer kanserinin belirtileri ile ilgili bilgi veren Hürkal, “Akciğer kanseri, dünyada en çok görülen kanserler arasında ilk üç sırada bulunmaktadır. Dolayısıyla da akciğer kanserinin belirtilerine baktığımızda; aslında yıllarca sessiz kalan akciğer kanseri bazen uzamış kuru öksürükler, yoğun balgam çıkarma ve balgamda kan gelmesi dediğimiz “hemoptizi”, artmış göğüs ağrısı, sabit bir sırt ağrısı, bazen nefes darlığı, göğüste ve sırtta batma hissiyle karşımıza gelebilir.” diye konuştu.