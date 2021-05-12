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Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

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Uluslararası ekip, yaptığı çalışmada, gelecekte çocukların kansere yakalanmalarını önlemek için genetik mutasyonlar açısından taramadan geçirilmelerini mümkün kılabilecek bir gelişme olarak görüyor
Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Yetişkin kanserlerinin işaretlerinin, bazen teşhis konulmadan onlarca yıl önce ortaya çıkabileceği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Francis Crick, Welcome Sanger, European Bioinformatics Enstitüleri ile Oxford, Glasgow ve East Anglia Üniversitelerinden 1300 bilim insanının katılımıyla, genlerde kansere yol açan mutasyonların incelendiği 10 yıllık araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı.

 

Araştırma çerçevesinde 38 kanser türünde 2 bin 500'den fazla tümördeki 47 milyon genetik değişim analiz edildi.

Bilim insanları, yumurtalık kanseri ile "gliyoblastom" ve "medülloblastom" olarak adlandırılan 2 tip beyin tümöründe genetik mutasyonların "bilhassa erken" gözlendiğini ortaya koydu.

 

KANSERE YAKALANMADAN 40-50 YIL ÖNCE GÖRÜLEBİLECEK

Yumurtalık kanserinde bu tehlikeli değişimlerin 10-20 yıl önce başladığı, hatta çok nadir de olsa kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebileceği belirtildi.

Uzmanlar, bazı kanser türlerinin gelişimlerini sağlayan erken mutasyonların çoğunlukla 9 gende meydana geldiğine, bu keşfin, olası bir tedaviyi kolaylaştırabileceğine işaret etti.

Uluslararası ekip, kanserlerin, DNA'larına aynı anda giren birçok farklı mutasyonlara sahip olabileceğini de keşfetti.

Araştırmaya dahil edilen 2 bin 500 tümörün yüzde 22'sinin, DNA zincirinin bir defasında birçok yerden kırıldığı ve parçaların düzgün olmayan biçimde yeniden bir araya geldiği "kromotripsis" geçirdiği görüldü.

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