Kanseri Atlatan Erkeklerde İkinci Kez Kansere Yakalanma İhtimali Kadınlardan Daha Yüksek

Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA’da yayımlanan yeni bir rapora göre daha önce kanser tanısı almış 1.5 milyon kanser hastasının uzun süreli takibinde, bu bireylerin ilerleyen yıllarda farklı bir kanser tanısı alma ihtimalinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu rapor edildi. Raporda ikinci kanserlerin oluşmasındaki en büyük risk faktörünün sigara içilmeye devam edilmesi ve kilolu olunması olarak gözlendiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Erkeklerin sağlıklı bireylere kıyasla ikincil bir farklı kanser geliştirme ihtimalinin yüzde 11 daha yüksek olduğu ve bu kanserden ölüm ihtimallerinin genel popülasyona kıyasla yüzde 45 daha yüksek olduğu rapor edildi. Kadınlarda bu risk sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 33’tü” açıklamasında bulundu.

Bu sonuçlara varabilmek için 1992-2017 yılları arasındaki 1.54 milyon kanser hastalığını atlatmış bireyin gözlendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu kişilerin yaşı 20 ile 84 arasında, ortalama yaş ise 60.4 idi. Takip edilen kişilerin yüzde 48.8’i kadın, yüzde 81.5’i de beyaz ırktaydı. 1 milyon 537 bin 101 izlenen kişi arasında 156 bin 442 kişiye farklı bir kanser tanısı konuldu ve bunlardan 88 bin 818 kişi farklı kanser sebebiyle hayatını kaybetti” dedi.

Gırtlak kanseri geçirenlerde ikinci kanser riski daha yüksek

Gırtlak (larenks) ve lenfoma (hodgkin) kanser tanısı alan erkeklerin ikinci kanser geçirme riskinin araştırmaya göre çok yüksek olduğunu vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ancak ölüm oranlarına bakıldığında safra kesesi kanseri sonrası ikinci bir kanser geliştiren erkeklerin en yüksek ölüm oranına sahip oldukları görüldü. Kadınlarda yine gırtlak ve yutkunma borusu kanserleri ikinci kanser geliştirme için yüksek riski doğuruyordu ve larenks kanseri hastaları tekrar ikincil bir kanser geliştirdiklerinde en yüksek ölüm oranına sahiptiler. Bu kanser oluşturan risk faktörlerine bakıldığında sigara içme ve obezite en etkili faktörler olarak görüldü” şeklinde konuştu.

Kanseri atlatanlar sigara ve kilo kontrolüne dikkat etmeli

Sigara içenler arasında ikincil görülen kanserlerin akciğer kanseri, idrar kesesi kanseri, yutkunma borusu kanseri ve ağız ve yutak kanseri olduğunun altını çizen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Obezite ile ilişkili olan kanserler ise; kolon kanseri, pankreas kanseri, rahim kanseri ve karaciğer kanseri. Bu bulgular kanser hastalığından şifa bulmuş bireylerin ileride tekrardan kansere yakalanmaması için ideal kilo olma ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı yaşam kurallarına uymada daha titiz olmaları oldukça önemli” dedi.