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Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü

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Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart’ta kanser tedavisi gördüğünü açıkladı ve kendisini sevenleri de bir hayli telaşlandırdı.
Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart’ta kanser tedavisi gördüğünü açıkladı ve kendisini sevenleri de bir hayli telaşlandırdı.

Uzun süre ortalarda olmayan ve hakkında birçok iddia ortaya atılan Middleton, son durumuna ilişkin açıklama yaptığı açıklamada tedavisinin sona erdiğini açıkladı.

42 yaşındaki Prenses, kanser tedavisinin ardından resmi görevlerine de geri döndü.

SESSİZ SEDASIZ DÖNÜŞ

Galler Prensesi 9 ay sonra ilk kez, kamu görevlerine yavaş ve sessiz bir şekilde dönüş yaptı. İlk resmi toplantısına ev sahipliği yapan Prenses, Windsor Kalesi’nde “Early Years” (Erken Yıllar) projesi için çalışmalara başladı.

Bu toplantı, Prenses’in geçen yıl 6 Aralık’ta Kraliyet Vakfı’nda düzenlediği yuvarlak masa toplantısından bu yana düzenlenen ilk toplantıydı.

The Telegraph’ın haberine göre, Prenses Kate hastalığı boyunca ve evden çalışabilecek kadar iyileştiğinde, ona projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kraliyet Ailesi’nin resmi sitesine göre proje, “erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin, bağımlılık, aile dağılması, zayıf ruh sağlığı, intihar ve evsizlik gibi günümüzün en zor sosyal zorluklarının temel nedeni olduğunu” inceliyor.

 

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