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Kanseri Gerçek Zamanlı Yok Eden Lazer Sistemi Geliştirildi

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Arkansas Üniversitesinden bilim insanları, kanser hücrelerini takip edip öldürebilen bir lazer geliştirdi. Bu lazer, derinin dışından kullanılabiliyor.
Kanseri Gerçek Zamanlı Yok Eden Lazer Sistemi Geliştirildi

Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi kanser. Kanser tedavisinde en temel sorun, herkesin genetik yapısı farklı olduğu için kanserin farklı çeşitlerde ortaya çıkabilmesi ve aynı kanser türünün dahi her zaman aynı tedaviye cevap vermemesidir. O yüzden de ilaçlarla ya da aşılarla bir kanser tedavisi oluşturmak neredeyse imkansızdır, her hastaya özel ilaç geliştirilmesi gerekir.

Arkansas Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem, insan bedeninde açıklar oluşturmayı içermiyor. Yöntem, özel bir bir lazer kullanıyor. Araştırmanın yazarı olan Vladimir Zharov, “Bu teknoloji sayesinde metastaz (hastalığın yayılması, organdan organa atlaması) sürecinin önemli şekilde engellenme potansiyeli var” diyor. Sistemin temelinde ise kanser hücrelerini daha yayılmaya başlamadan önce öldürmek yatıyor. Kanser hastalıklarında ölümün esas sebebi kanserin ortaya çıkması değil, hastalığın organların çalışmasını engelleyecek kadar yayılmasıdır.

Kanser hücreleri, normal hücrelerden daha fazla ısı enerjisi emiyor. Bu ısı nedeniyle de patlayıp etkisiz hale geliyorlar. Lazerler, kümelenen kanser hücrelerini hedef alıyor ve onları aşırı ısıtıyor. Sonuçlar da oldukça umut verici. Zharov, lazerleri en yüksek güç seviyesine çıkarmadığı halde %96 başarı oranını yakaladı.

Bu cihaz, türünün ilk örneği olmasa da Zharoc, bunun insanlar üzerinde denenen ilk model olduğunu söylüyor.

Yeni cihaz ayrıca bir saatte bir litre kanı tarayabiliyor. Bu anlamda rakiplerinden çok daha hızlı bir cihaz karşımıza çıkıyor.

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