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Kanseri sakızla tespit edebilecek bir yöntem geliştiriliyor.

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Kanseri sakızla tespit edebilecek bir yöntem geliştiriliyor.
Bilim insanlarından müthiş buluş! Bir biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği sakız, 15 dakika çiğneme ile kişide kanser olup olmadığını tespit edebilecek.

Biyopsi ve kan testi gibi kanseri tespit edebilen uygulamaları alt edebilecek bir yöntem geliştiriliyor. Artık kanser, sakızla tespit edilebilecek.

Bilim insanları, kanserin nefeste ve tükürükte yarattığı değişiklikleri ölçerek tespit edebilen bir sakız üzerine çalışıyor. CNN’in haberine göre bu sakız, 15 dakika çiğnendikten sonra, kanser türleri tarafından salınan ‘uçucu’ kimyasal bileşikleri emecek ve yapılacak analiz sonucu kanser olup olmadığı belirlenmesine yardımcı olacak.

Şimdiye kadar bilim adamları, pankreas kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserini tespit edebilen farklı sakız türleri geliştirdi.

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