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Kanseri teşhis eden sütyen nasıl işliyor?

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Kanseri teşhis eden sütyen nasıl işliyor?
Meksika'da 18 yaşındaki bir genç, meme kanseri belirtileri için erken uyarı sistemine sahip olacağını söylediği bir sütyen geliştirdi.

Julian Rios Cantu adlı gencin geliştirdiği ‘Eva’ ismi verilen sütyen henüz prototip aşamasında ancak Cantu, testlere başlamak için gereken parayı toplamayı başardı.

Üç arkadaşıyla birlikte bir şirket kuran Julian Rios Cantu’nun projesi bu hafta Küresel Öğrenci Girişimi Ödülleri’nde en büyük ödülü aldı.

Higia Teknoloji isimli şirketleri, uluslararası çaptaki yarışmada, fikirlerini geliştirmek için 20 bin dolarlık ödül kazandı.

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KANSERİ TEŞHİS EDEN SÜTYEN NASIL İŞLİYOR?

BBCTurkce’nin haberine göre; kanser tümörleri, artan kan dolaşımı nedeniyle cilt ısısını değiştirebiliyor. Bu sütyenin hedefi ise, biosensörler sıcaklığı ölçmek, bunları bir uygulamaya kaydetmek ve kaydedeğer bir ısı değişimi olduğunda kullanıcıyı uyarmak.

Ölçümlerin tutarlı olabilmesi için sütyenin haftada 60-90 saat arasında kullanılması gerekiyor.

KANSERİ TEŞHİS EDEN SÜTYEN GERÇEKTEN İŞE YARAR MI?

Proje henüz başlangıç aşamasında. Tamamen test edilmedi ve kanser uzmanlarının teşhis için önermeye başlamalarından önce tıbbi denemeler yapılması gerekiyor.

İngiltere’deki bir kanser araştırma merkezinde çalışan uzman Anna Perman yaptığı açıklamada, “Tümörlerin normalin dışında kan damarlarına sahip olduğunu biliyoruz, ancak kan dolaşımının artışının kanseri belirleyecek güvenilir bir veri olmadığını da biliyoruz” diyor.

Perman, “Şu an, bu sütyenin tümörleri tespit etmek için güvenilir bir yol olduğuna ilişkin bir kanıt yok ve kadınların iyi kalite bilimsel testlere tabi tutulmamış teknolojiyi kullanmaları kesinlikle iyi bir fikir değil” diye ekliyor.

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MEME KANSERİNİ TANIMAK İÇİN ŞU AN VAR OLAN TAVSİYELER NELERDİR?

Vücudunuzu tanıyın- bu hem erkekler hem kadınlar için geçerli.

Meme kanserinin belirtileri:

• Memede ya da koltuk altı bölgede yumru

• Boyutunda, şeklinde ya da hissinde değişiklik

• Meme ucundan akan sıvı

• Göğüste ağrı

JULIAN NEDEN BÖYLE BİR SÜTYEN İCAT ETTİ?

Bu projenin arkasında kişisel bir neden var. Julian 13 yaşındayken, annesi erken teşhis edilmeyen meme kanseri yüzünden neredeyse ölüyordu.

Bir doktor ona, yumruların kötü huylu olmadığını söyledi, ancak doktor yanılıyordu. Altı ay sonra ikinci mamografi bunların kanserli olduğunu teşhis etti ve sonunda annesinin iki memesi de alındı.

Julian, hastalığı ve şimdiki tedavi pratiklerini inceledikten sonra bu fikri geliştirdi, patentini aldı, şirketi işletmesine yardımcı olamaları için arkadaşlarını bir araya topladı ve önümüzdeki yıl satışa sunulmasını umduğu bir ürün tasarladı.

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