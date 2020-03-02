Kanseri yenmek için yürüdüler

Yürüyüş “Kanseri yenmek için yürüyoruz” sloganı ile gerçekleşti.Yürüyüş öncesinde KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Yürüyüşün ilk konuşmasını yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Türkiye’deki şehitler ve devlet hastanesindeki olaydan dolayı yürüyüşün eğlence kısımının iptal edildiğini belirterek başladığı konuşmasında, bu yıl farklı bir güzergahta yürüneceğini belirtti. Kanser mücadelesinin büyük ve uzun bir mücadele olduğuna vurgu yapan Tanpınar, Telsim olarak bu uzun mücadelenin sembolü olan orkide yürüyüşünde KAV’a destek vermekten ve KAV ile birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmekten dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Tanpınar’dan sonra konuşan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ise kansere karşı mücadeleyi misyon edindiklerini belirterek kanser konusunda Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapan tek vakıf olduklarının altını çizdi. Prof. Dr. Camgöz, kanser konusunun birlikte hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, her yıl vakıf olarak ilerleme raporu yayınladıklarını ve kanser ile ilgili çalışmalarda geldikleri durumu kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. Katılımcılara dağıtılan yürüyüş çantalarında yer alan 2019 yılına ait raporun incelenmesini de isteyen Prof. Dr. Camgöz, bu bilgilerin paylaşılmasını ve anlaşılmayan noktaların KAV’a iletilerek bilgi talep edilmesini beklediklerini ifade etti.

Etkinliğin son konuşmasını yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kanser konusunda farkındalığı artırarak daha sağlıklı hayatlar sürebilmek için yapılan bu etkinliğe, gerek hazırlayarak gerek sponsor olarak ve gerekse yürüyüşe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 17’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılacak.