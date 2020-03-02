  • BIST 109.128
  • Altın 319,181
  • Dolar 6,2152
  • Euro 6,8807
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Kanseri yenmek için yürüdüler

» »
Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 17’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü dün Bufavento-Taşkent Piknik Alanı arasındaki 9 km’lik parkurda gerçekleşti.
Kanseri yenmek için yürüdüler

Yürüyüş “Kanseri yenmek için yürüyoruz” sloganı ile gerçekleşti.Yürüyüş öncesinde KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Yürüyüşün ilk konuşmasını yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Türkiye’deki şehitler ve devlet hastanesindeki olaydan dolayı yürüyüşün eğlence kısımının iptal edildiğini belirterek başladığı konuşmasında, bu yıl farklı bir güzergahta yürüneceğini belirtti. Kanser mücadelesinin büyük ve uzun bir mücadele olduğuna vurgu yapan Tanpınar, Telsim olarak bu uzun mücadelenin sembolü olan orkide yürüyüşünde KAV’a destek vermekten ve KAV ile birlikte bu yürüyüşü gerçekleştirmekten dolayı heyecan duyduklarını ifade etti.

Tanpınar’dan sonra konuşan Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ise kansere karşı mücadeleyi misyon edindiklerini belirterek kanser konusunda Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapan tek vakıf olduklarının altını çizdi. Prof. Dr. Camgöz, kanser konusunun birlikte hareket edilmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, her yıl vakıf olarak ilerleme raporu yayınladıklarını ve kanser ile ilgili çalışmalarda geldikleri durumu kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. Katılımcılara dağıtılan yürüyüş çantalarında yer alan 2019 yılına ait raporun incelenmesini de isteyen Prof. Dr. Camgöz, bu bilgilerin paylaşılmasını ve anlaşılmayan noktaların KAV’a iletilerek bilgi talep edilmesini beklediklerini ifade etti.

Etkinliğin son konuşmasını yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, kanser konusunda farkındalığı artırarak daha sağlıklı hayatlar sürebilmek için yapılan bu etkinliğe, gerek hazırlayarak gerek sponsor olarak ve gerekse yürüyüşe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 17’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, KKTC’de çevre faktörünün kanser üzerindeki etkileri ve yeni ilaç geliştirilmesi üzerine doktora seviyesinde yürütülen çalışmalara aktarılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyir halindeki araç yandı….01 Mart 2020 Pazar 18:59
  • Lokmacı’da Yaşanan Gerginlik Sonrası açıklamalar:ELAM: “Karar Bizim Baskımızın Sonucu”01 Mart 2020 Pazar 18:52
  • Başbakan Ersin Tatar'ın röportajı: Maraş'ta ne olacak?01 Mart 2020 Pazar 18:41
  • Erhürman: “Birçok büyük devlet gözünü buraya dikti”01 Mart 2020 Pazar 17:30
  • Yeni Kıbrıs Partisi'nden bir heyet, bugün, Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti01 Mart 2020 Pazar 17:29
  • Lefkoşa-Girne yolunda bir araç alev aldı01 Mart 2020 Pazar 16:52
  • Lapta'da hayatını kaybeden bebeğin ölüm nedeni ''boğulma''01 Mart 2020 Pazar 16:49
  • Sağlık Bakanlığı Yarın “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu”Düzenliyor01 Mart 2020 Pazar 16:47
  • 5.Tatlısu Ot Kültür Festivali köy meydanında gerçekleşiyor01 Mart 2020 Pazar 16:31
  • LAÜ öğrencileri Kızılay Derneği’ne kıyafet  bağışladı01 Mart 2020 Pazar 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti